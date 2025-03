Terni. Piero Marrazzo sarà premiato al FEGE 2025 con il “Premio Oliviero Beha”

Il giornalista e conduttore televisivo Piero Marrazzo sarà tra i premiati della prossima edizione del Festival dell’Editoria e del Giornalismo Emergente (FEGE), in programma dal 27 al 30 marzo 2025 a Terni. L’evento, punto di riferimento per il mondo dell’informazione e della comunicazione, vedrà la consegna del prestigioso Premio Oliviero Beha, riconoscimento dedicato alla memoria del celebre giornalista, voce critica e indipendente del panorama italiano.

Un riconoscimento all’impegno giornalistico di Piero Marrazzo

Piero Marrazzo, noto per la sua lunga carriera televisiva e per il suo impegno nel giornalismo d’inchiesta, ha lasciato un segno indelebile nell’informazione italiana. Laureato in giurisprudenza, ha esordito in RAI, diventando uno dei volti più noti del servizio pubblico, in particolare con il programma “Mi Manda Raitre”, che ha dato voce ai cittadini vittime di ingiustizie e truffe.

Oltre alla conduzione televisiva, Marrazzo ha firmato numerose inchieste giornalistiche di grande impatto, affrontando con rigore temi sociali e politici. Il riconoscimento del Premio Oliviero Beha intende premiare proprio questo impegno nel portare avanti un’informazione libera e indipendente, sempre dalla parte della verità e della giustizia.

Il FEGE 2025: un festival per il futuro del giornalismo

Il FEGE si conferma un appuntamento imperdibile per giornalisti, scrittori, editori e innovatori della comunicazione. Quest’anno il festival si svolgerà a Terni, grazie alla collaborazione tra Piero Muscari, storytailor e direttore artistico, e Sauro Pellerucci, Founder di Pagine Sì! S.p.A. e Presidente di FEGE e dell’associazione “Io Sono Una Persona Per Bene”.

L’evento offrirà un ricco programma di incontri, lectio magistralis e premiazioni, con l’obiettivo di valorizzare il giornalismo emergente e l’informazione di qualità. Il Premio Oliviero Beha rappresenta uno dei momenti più attesi, sottolineando il valore di un giornalismo indipendente, coraggioso e al servizio della verità.