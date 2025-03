Rende invasa da zanzare, topi e processionarie: l’allarme dei cittadini

Da quasi due anni, da quando il Comune di Rende è commissariato, non è stata effettuata alcuna disinfestazione. A denunciarlo è Claudio Castiglione, che sui social ha segnalato una situazione sempre più preoccupante.

Oltre alla presenza di zanzare e topi che infestano diverse aree della città, ora si aggiunge un nuovo pericolo: la processionaria, un insetto altamente nocivo sia per l’uomo che per gli animali. Le segnalazioni arrivano da diverse zone, tra cui Campagnano, Castiglione, Villaggio Europa e il Parco Robinson, dove bambini e cani rischiano di entrare in contatto con i bruchi urticanti.

“La situazione è grave – afferma Castiglione – e serve un intervento immediato da parte del Comune”. La presenza della processionaria richiede operazioni specifiche di bonifica, che vanno oltre la normale disinfestazione. Intanto, continuano ad arrivare nuove segnalazioni dai residenti, preoccupati per i rischi sanitari e ambientali. I cittadini chiedono un’azione rapida e decisa per ripristinare condizioni igienico-sanitarie adeguate e garantire la sicurezza di chi vive e frequenta gli spazi pubblici della città.