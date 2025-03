Bastia in Musica: un viaggio tra suoni, tradizioni e nuove espressioni musicali

Il mese di marzo si apre con una nuova iniziativa culturale che promette di arricchire il panorama musicale di Bastia Umbra. L’assessorato alla Cultura, infatti, presenta “Bastia in Musica”, una rassegna che raccoglie eventi musicali di ogni genere e natura, che spaziano dal pop al jazz, dalla musica sacra alla lirica, offrendo al pubblico un’opportunità unica per scoprire e apprezzare le molteplici sfumature sonore che attraversano il nostro territorio. L’obiettivo della rassegna è promuovere l’incontro tra tradizione e innovazione, facendo emergere i talenti locali e invitando la comunità a partecipare anche a eventi musicali inusuali, come quelli legati alla musica sacra e ai riti religiosi, spesso sconosciuti o poco apprezzati per il loro valore culturale e musicale.

L’iniziativa “Bastia in Musica” è concepita non solo come una serie di eventi da fruire, ma anche come un’opportunità di crescita culturale e di consolidamento del legame tra la città e la musica. La rassegna si propone di essere un punto di riferimento per i cittadini e per gli appassionati di musica di ogni età, in grado di offrire occasioni di ascolto e riflessione musicale che spaziano dal repertorio più popolare e moderno fino alle composizioni di tradizione religiosa, passando per la sperimentazione e la fusione di generi musicali.

Nel mese di marzo, Bastia Umbra si trasforma quindi in un palcoscenico musicale a cielo aperto, dove ogni angolo della città diventa una location perfetta per eventi da non perdere. Ecco una panoramica dei principali appuntamenti in programma:

13 marzo – ore 21:00

“Voci e Note” – Serata musicale tra pop e jazz

Con Giovanni e Alessio Armanni

Teatro, Piazza Mazzini

Un concerto che propone un viaggio tra le sonorità più calde e coinvolgenti del pop e le atmosfere raffinate del jazz. Un’esperienza unica, con la partecipazione di un duo speciale, quello composto dal padre Giovanni e dal figlio Alessio Armanni, che mescolano generi e sensibilità differenti in un mix perfetto.

20 marzo – ore 21:00

“Respiriamo l’aria – Concerto di Primavera”

A cura della Classe di Canto Moderno della Maestra Elisa Tonelli

Auditorium Sant’Angelo

Un concerto dedicato all’arrivo della primavera, che vedrà protagonisti gli allievi della Scuola di Musica Comunale di Costano Bastia Umbra, gestita dall’Associazione Faremusica. Le voci dei giovani talenti locali daranno vita a un omaggio alla stagione che rinasce, con un programma musicale che spazia tra i generi più amati della musica moderna.

21 marzo – ore 18:00

Canto Gregoriano

In occasione dei Vespri per il Transito di San Benedetto

Monastero delle Monache Benedettine

Un appuntamento di rara intensità spirituale, che farà risuonare le suggestive melodie del canto gregoriano in un contesto di grande bellezza e sacralità. La performance, che si svolgerà presso il Monastero delle Monache Benedettine, rappresenta un’occasione unica per immergersi nel fascino dell’antica tradizione liturgica.

Con “Bastia in Musica”, la città si apre alla musica in tutte le sue forme, offrendo un palcoscenico ideale per artisti affermati e per nuovi talenti, ma anche per il pubblico che desidera vivere momenti di condivisione culturale e scoperta musicale. Gli eventi proposti non solo arricchiscono il panorama culturale della città, ma permettono anche di riscoprire il valore profondo della musica, capace di unire le persone e di attraversare il tempo, tra tradizione e innovazione.

Un’opportunità imperdibile per chi ama la musica e desidera viverla in tutte le sue sfumature, a contatto con le bellezze e le tradizioni di Bastia Umbra. Non mancate!