Varsavia. Il premier Tusk annuncia l’addestramento militare obbligatorio per tutti gli uomini

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha annunciato l’introduzione di un addestramento militare obbligatorio per tutti gli uomini adulti del Paese, con l’obiettivo di rafforzare la difesa nazionale e aumentare il numero di riservisti.

“Entro la fine dell’anno, vogliamo definire un modello che assicuri l’addestramento di ogni uomo adulto in Polonia, così da garantire forze di riserva adeguate alle potenziali minacce”, ha dichiarato Tusk in un intervento alla Sejm, la camera bassa del parlamento.

Il premier ha evidenziato la necessità di ampliare le dimensioni dell’esercito, che attualmente conta circa 200.000 effettivi. L’obiettivo è portarlo a 500.000 unità, includendo i riservisti. A confronto, ha ricordato che l’esercito ucraino dispone di 800.000 soldati, mentre quello russo arriva a circa 1,3 milioni.

Tusk ha sottolineato l’importanza di una strategia basata sui riservisti e su un addestramento intensivo, affinché anche chi non entra nell’esercito possa essere pronto in caso di conflitto. Inoltre, non ha escluso che anche le donne possano essere coinvolte nel programma, pur riconoscendo che “la guerra è ancora, in larga misura, un dominio maschile”.