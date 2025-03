La giornata di Papa Francesco: riposo, preghiera e terapie in attesa di aggiornamenti medici

La giornata di Papa Francesco è trascorsa tra momenti di riposo, preghiera e le terapie prescritte, comprese sedute di fisioterapia sia motoria che respiratoria, e qualche attività lavorativa. La Sala stampa vaticana ha reso noto che non è stato emesso oggi un nuovo bollettino medico.

Questa mattina, il Pontefice ha trascorso circa 20 minuti in cappella per un momento di preghiera, per poi proseguire con il lavoro nel corso della giornata.

La condizione clinica di Papa Francesco resta quella già descritta ieri: i medici la definiscono stabile, sebbene il quadro resti complesso e la prognosi rimanga riservata, con i rischi connessi alla situazione. La Sala stampa vaticana ha confermato che domani sarà emesso un nuovo bollettino medico con aggiornamenti sull’andamento della terapia.

Per quanto riguarda la somministrazione di ossigeno, continua l’alternanza tra ventilazione meccanica notturna con mascherina e ossigenazione ad alti flussi durante il giorno tramite cannule nasali. Secondo quanto trapela da fonti vaticane, questa fase viene definita “un momento di attesa” per monitorare l’evoluzione della situazione.