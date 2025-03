Europa League e Ranking UEFA: le vittorie di Roma e Lazio avvicinano l’Italia alla Spagna

Dopo il trionfo dell’Inter a Rotterdam contro il Feyenoord in Champions League, l’Italia guadagna altri punti preziosi nel ranking UEFA grazie ai successi di Roma e Lazio nelle gare d’andata degli ottavi di Europa League. I giallorossi hanno superato l’Athletic Bilbao all’Olimpico con una vittoria di misura, mentre i biancocelesti hanno espugnato il campo del Viktoria Plzen con un gol decisivo nei minuti finali. Questi risultati permettono all’Italia, attualmente terza, di avvicinarsi alla Spagna, seconda in classifica, mantenendo vive – seppur con poche speranze – le possibilità di conquistare un quinto posto nella Champions League 2025/26.

Le squadre spagnole hanno invece ottenuto risultati altalenanti: la Real Sociedad ha pareggiato 1-1 in casa contro il Manchester United, mentre il Betis ha chiuso con un 2-2 interno contro il Vitoria Guimaraes in Conference League.

Classifica del ranking UEFA: Inghilterra in fuga, Italia in crescita

L’Inghilterra continua a dominare la classifica con 22.178 punti e ben sei squadre ancora in corsa nelle tre competizioni europee. La Spagna segue a quota 19.892, anch’essa con sei club ancora in lizza. L’Italia, invece, grazie alle recenti vittorie, passa da 18.437 a 18.937 punti, consolidando il terzo posto. Tuttavia, le eliminazioni nei playoff di Atalanta, Milan e Juventus hanno ridotto il numero di squadre italiane ancora in competizione: ora sono solo quattro.

Un fattore chiave per la Spagna è il derby madrileno negli ottavi di Champions League, che garantisce almeno una squadra ai quarti. Per l’Italia, invece, sarà fondamentale ottenere risultati positivi nelle gare di ritorno della prossima settimana. Inter, Roma e Lazio dovranno difendere il vantaggio ottenuto all’andata, mentre la Fiorentina sarà chiamata a ribaltare la sconfitta subita ad Atene contro il Panathinaikos.

Ranking UEFA aggiornato al 6 marzo 2025

Inghilterra – 22.178 Spagna – 19.892 Italia – 18.937 Germania – 16.671 Portogallo – 16.250 Francia – 15.285 Belgio – 15.250 Olanda – 15.083 Grecia – 12.187 Norvegia – 10.812

La lotta per le posizioni europee resta apertissima, con l’Italia che deve puntare a ottenere il massimo dalle partite di ritorno per continuare la rincorsa alla Spagna e mantenere il sogno della quinta squadra in Champions League.