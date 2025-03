Il Festival del Cinema di Spello torna con Lunetta Savino ospite d’onore

Il Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema si prepara a tornare per la sua quattordicesima edizione, in programma dal 7 al 16 marzo 2025. Un evento ormai consolidato nel panorama cinematografico italiano, che continua a mettere in luce le professioni dietro la macchina da presa.

A inaugurare l’edizione di quest’anno sarà Lunetta Savino, attrice di grande talento e volto noto del cinema e della televisione italiana.

Un programma ricco di proiezioni e novità

L’evento offrirà un’ampia selezione di contenuti per appassionati e professionisti del settore, con:

25 film italiani e internazionali

13 backstage di film e serie TV

di film e serie TV 24 documentari

45 cortometraggi

6 podcast

13 serie TV, una novità assoluta per questa edizione

Il Festival continua così la sua missione di valorizzare il lavoro delle maestranze del cinema, consolidandosi come un appuntamento imperdibile per il settore.

L’appuntamento è a Spello, dal 7 al 16 marzo 2025. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale: www.festivalcinemaspello.com.