Scopri Alghero a piedi: servizio di deposito bagagli in pieno centro storico

Andare alla scoperta della lunga storia di Alghero è una piccola ma grande fortuna: un vero e proprio avamposto turistico in terra sarda, conosciuta come la Città del Corallo, e come tale tra le mete preferite per scoprire la cultura e la storia della Sardegna. A lungo Alghero è stata sotto la dominazione spagnola e tutt’oggi dobbiamo dire che queste influenze del passato non sono mai del tutto scomparse, ma anzi delle tracce sono state lasciate nell’architettura, nelle tradizioni e persino nella lingua.

Se vogliamo organizzare una vacanza ad Alghero, abbiamo la possibilità di vedere tantissime cose e di strutturare un itinerario da sogno per arricchire il nostro bagaglio esperienziale: tutto ciò che ci serve è scoprire il miglior deposito bagagli in pieno centro storico ad Alghero , per poter girare liberamente a piedi la città una volta giunti sul posto, aspetto che torna particolarmente utile in determinate situazioni, come vedremo.

Cosa vedere nel centro storico di Alghero? L’itinerario con le tappe imperdibili

Situata nel nord-occidentale della Sardegna, Alghero ci permette di fare un tuffo nel suo passato e di scoprire una storia di cui è molto orgogliosa: uno degli aspetti che salta subito all’occhio visitando il centro storico è che non ha mai tradito se stessa. Teniamo presente che Alghero è stata fondata dai genovesi e per un periodo è stata sotto la dominazione sabauda.

A dire il vero, il periodo che maggiormente ha segnato la storia, la cultura e l’architettura della città è stato quello della dominazione spagnola. Tra i suoi vicoli stretti possiamo innamorarci delle viuzze, delle strade che svelano, un passo dopo l’altro, piccoli tesori, come le botteghe di artigianato, motivo per cui la Sardegna è famosa in tutto il mondo, ristoranti con cucina tipica e locali con le volte a botte in pietra arenaria ben a vista.

E di certo un itinerario di cose da vedere nel centro storico di Alghero non può che iniziare dalla Torre di Porta Terra, l’Alguer Vella, l’antica porta d’ingresso in città. Possiamo successivamente proseguire con un salto alla Cattedrale e al Campanile di Santa Maria.

Estremamente particolare è poi la Chiesa di San Francesco, che è la più antica chiesa presente nel centro storico di Alghero e che risale al 1400. Al suo interno è possibile osservare opere in marmo e legno, dipinti di grande pregio e il chiostro, così come il campanile dalla forma esagonale. Tra le altre cose da non perdere anche la Piazza Civica, in cui si trovano diversi palazzi, tra cui il Palazzo D’Albis, rinomato per il discorso che ha pronunciato Carlo V nel 1541.

Come vedere il centro storico di Alghero a piedi in assoluta comodità e senza bagagli

Se siamo appena arrivati ad Alghero e non abbiamo ancora disponibile la camera per il check-in o se magari dobbiamo partire ma prevediamo di fare una sosta per visitare la città, ci occorre un servizio flessibile per quanto riguarda il deposito bagagli. E di certo nessuno di noi vorrebbe perdersi per le vie del centro storico algherese trascinando dietro valigie o zaini.

Grazie al servizio di deposito bagagli ad Alghero di Baggy Lockers, che si basa sulla tecnologia self-service, possiamo vivere un viaggio mettendo al primo posto la sicurezza, perché in questo modo non dovremo temere di perdere i nostri bagagli, e la libertà di poter camminare senza alcun ingombro. Baggy Lockers ad Alghero è dunque il punto di riferimento per depositare i bagagli, così da ritagliarsi del tempo magico da vivere in questa città che riserva sorprese e di cui ci innamoreremo profondamente.

Abbiamo a nostra disposizione un box, ovvero un armadietto medio, o in alternativa un locker (armadietto grande): le soluzioni sono flessibili e rispondono a ogni esigenza. Ogni armadietto contiene sempre almeno due bagagli! Il processo è dunque semplicissimo, anche a prova di chi non è avvezzo alla tecnologia: in pochi minuti, ci assicureremo di lasciare i bagagli, ma c’è di più. Oltre alla posizione super accessibile, in quanto si trova nel pieno centro storico, parliamo di un servizio attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 grazie alla tecnologia intuitiva. E ora non ci rimane altro che selezionare l’armadietto, depositare il bagaglio, pagare e visitare il centro storico di Alghero… senza stress!