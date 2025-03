Devon Miller: con “Giorni tristi” ci mostra nuove sfumature musicali

Dal 07 marzo 2025 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutti i digital store “GIORNI TRISTI”, il nuovo singolo di Devon Miller per Qanto Records.

Devon Miller torna con brano che si distingue per profondità emotiva attraverso cui l’artista esplora la natura fugace delle relazioni e dell’esistenza stessa. Con una straordinaria sincerità, Devon Miller si mette a nudo, regalando agli ascoltatori un’esperienza sonora di rara autenticità.

In “Giorni Tristi”, l’artista non si limita a raccontare la fine di una storia d’amore, ma amplia il discorso verso una riflessione universale sulla transitorietà della vita. La sua scelta di affrontare tematiche così intime segna un punto di svolta nella sua produzione musicale, confermando il suo coraggio artistico nel rivelare lati di sé finora inesplorati.

Il brano è un paradossale inno alla vita, un invito a non lasciarsi sopraffare dalla malinconia, un invito a cogliere ogni momento nella sua pienezza. Le sonorità incisive e il testo profondamente introspettivo trasformano “Giorni Tristi” in un viaggio emotivo, capace di risuonare nelle esperienze personali di chiunque ascoltatore.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “In ‘Giorni Tristi’ racconto una relazione destinata a finire, come tutte le cose della vita. Il brano esplora anche altre tematiche connesse, basandosi sulle mie esperienze personali. Credo infatti che nella musica sia fondamentale mostrarsi autentici, condividendo ciò che si vive, per quanto possa essere difficile. Con questo pezzo ho voluto rivelare un lato di me che solitamente tengo nascosto, trasformando la canzone in una vera sfida personale che spero di aver superato. Il mio augurio è che chi ascolterà ‘Giorni Tristi’ possa riconoscersi nel messaggio: anche se tutto ha una fine, dobbiamo vivere pienamente ogni momento senza lasciarci sopraffare dalla malinconia”.

Biografia

L’avventura di Devon Miller nel mondo della musica ha inizio nel 2013: un anno che lo segna profondamente a seguito di un arresto. Durante il percorso in comunità l’artista trova conforto nella scrittura: attraverso la penna riesce a mettersi a nudo e a raccontare tutte le sue emozioni.

Il percorso in comunità è segnato da alti e bassi: all’inizio è un vero e proprio viaggio emotivo sempre in salita; ogni passo è sempre più arduo del precedente. La grande passione per la scrittura e la musica lo spinge però a non mollare. La musica da un senso a giornate grigie e monotone, formando il suo stile musicale.

Ad ottobre 2024 pubblica “Vieni o no” il primo singolo per Qanto Records, brano che segna il suo debutto nel mondo della musica, racchiudendo anni di esperienze personali e riflessioni; a dicembre 2024 pubblica il suo secondo inedito, “Origami”, con il quale Devon Miller punta ad esplorare un lato ancora più intimo, fatto di ombre e che gli permettono di trasformare in musica le proprie emozioni. Ogni canzone rappresenta un frammento dell’identità musicale dell’artista che si dice pronto ad essere conosciuto sotto ogni aspetto.

“Giorni tristi” è il nuovo singolo di Devon Miller disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 07 marzo 2025.