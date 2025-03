Il supermodello Fabio Mancini alla gara culinaria di healthy food: una iniziativa innovativa per il benessere dei giovani nella Giornata Mondiale dell’Obesità

Castellaneta – Il 6 marzo 2025, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso l’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri “Mauro Perrone” di Castellaneta, avrà luogo una straordinaria competizione culinaria dedicata all’healthy food.

Questo evento è stato organizzato dall’Ambulatorio Pediatrico di Castellaneta, sotto la direzione della dott.ssa Iolanda Chinellato, e dalla dott.ssa Mary Lista (dietista nutrizionista), inserendosi nelle iniziative legate alla Giornata Mondiale dell’Obesità, celebrata il 4 marzo.

In questa occasione di grande rilevanza, Fabio Mancini, l’iconico supermodello di fama internazionale, volto storico della Maison Giorgio Armani, ambasciatore italiano in Europa, supporterà l’evento con il suo “Fabio Mancini European School Project” per motivare e ispirare i giovani partecipanti; Mancini promuove con il suo progetto messaggi educativi e sani stili di vita, sensibilizzando i ragazzi sui rischi connessi all’obesità infantile e l’importanza di una corretta alimentazione.

I ragazzi saranno suddivisi in squadre e si sfideranno nella creazione di piatti, non solo gustosi ma anche salutari, utilizzando ingredienti freschi e sostenibili a km zero; ogni gruppo avrà il compito di presentare un piatto che rappresenti la propria creatività e il proprio impegno verso una dieta equilibrata e rispettosa dell’ambiente.

Questa iniziativa si propone di sensibilizzare i giovani sui rischi legati all’obesità, un problema che, come dimostrano recenti studi, sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti a livello globale; l’obiettivo dell’evento è quello di incoraggiare una maggiore consapevolezza sui temi della nutrizione e della salute, creando un ponte di dialogo tra le diverse generazioni.

Sarà una grande occasione per tutti i partecipanti ad un arricchimento scientifico-culturale grazie alla presenza di relatori importanti provenienti dall’Università di Bari, dall’Università degli Studi di Cagliari e Milano; si andrà “Alla scoperta del parmigiano BioNoP” direttamente con la direttrice del caseificio Montauro, Parmalier italiana nella degustazione delle varie stagionature, e verranno gustate preparazioni stellate con lo Executive Chef Daniele Caldarulo, con Valerio Massimo Manco, alla presenza di sopiti illustri dello spettacolo, la ricercatrice divulgatrice enogastronomica Maria Cristina Bellelli, nonché il rinomato sarto delle celebrities Angelo Inglese.

Un evento unico nel suo genere, che coniuga educazione, creatività e divertimento, puntando a costruire un futuro più sano e consapevole per i ragazzi.

Attraverso la competizione e la collaborazione i partecipanti, non solo metteranno alla prova le loro abilità culinarie, ma apprenderanno anche l’importanza di scelte alimentari sane e sostenibili.