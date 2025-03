Funari (Noi Moderati): i giovani protagonisti alle prossime elezioni di Rende

Il coordinatore provinciale dei Giovani di Noi Moderati, Domenico Funari, ha annunciato ufficialmente la partecipazione attiva del movimento alle prossime elezioni amministrative di Rende. In una dichiarazione stampa rilasciata il 4 marzo 2025, Funari ha sottolineato l’importanza di un coinvolgimento autentico dei giovani nella vita politica locale, evidenziando come questo non debba essere solo un fattore elettorale, ma una vera e propria opportunità di rappresentanza nelle istituzioni.

“È fondamentale che i giovani non siano solo spettatori del cambiamento, ma possano essere protagonisti nelle decisioni che riguardano la loro città e il loro futuro,” ha dichiarato Funari. Secondo il coordinatore, la partecipazione attiva dei giovani nella politica locale è un passo essenziale per formare amministratori capaci di portare avanti gli interessi delle nuove generazioni. “I giovani devono avere voce nelle istituzioni. Solo attraverso il loro coinvolgimento sarà possibile garantire un’amministrazione che rappresenti davvero tutti, con particolare attenzione alle esigenze di chi sta costruendo il futuro della città,” ha aggiunto.

Funari ha poi puntualizzato che il movimento di Noi Moderati non intende lasciare la città nelle mani di pochi, ma ambisce a promuovere un governo equilibrato e inclusivo. “Rende ha bisogno di amministratori giovani, competenti e pronti a raccogliere le sfide del futuro. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo con candidati autorevoli e di spessore,” ha detto. Secondo Funari, solo con un impegno concreto e mirato sarà possibile rispondere alle necessità della comunità, creando una città davvero a misura di giovani.

Il movimento giovanile di Noi Moderati sta già lavorando su candidature che possano rispecchiare questi ideali, con l’intento di non solo portare avanti proposte fresche e innovative, ma anche di garantire una rappresentanza capace di incidere veramente sulle politiche cittadine. “Non vogliamo una politica che sia lontana dalla gente, ma una politica che ascolti e risponda alle esigenze di tutti, in particolare dei giovani che, troppo spesso, sono esclusi dai processi decisionali.”

La dichiarazione di Funari è stata sottoscritta anche dai vice coordinatori provinciali Pierfrancesco Perugini e Francesco Coscarella, che condividono l’impegno di rendere Rende una città sempre più orientata verso il futuro e le necessità delle giovani generazioni. In conclusione, il movimento giovanile di Noi Moderati si prepara quindi a una sfida decisiva, con la determinazione di dare un nuovo volto alla politica locale.