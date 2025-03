Degrado e insicurezza nel tunnel tra via Fiorenzo di Lorenzo e via Quieta: Calzoni (Perugia Civica) presenta un’interrogazione

La consigliera Chiara Calzoni (Perugia Civica) ha annunciato il deposito di un’interrogazione riguardante la situazione di degrado e insicurezza nel tunnel che collega via Fiorenzo di Lorenzo e via Quieta.

“Considerata la crescente preoccupazione dei residenti per lo stato di abbandono dell’area e i rischi legati alla sicurezza, riteniamo necessario portare la questione all’attenzione dell’amministrazione e dell’opinione pubblica”, ha dichiarato Calzoni.

Nell’interrogazione, la consigliera evidenzia le numerose segnalazioni dei cittadini che denunciano il tunnel come un luogo abituale di bivacco, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, con la presenza di siringhe abbandonate e rifiuti in condizioni allarmanti. Inoltre, vengono segnalati episodi di persone intente a preparare dosi di droga e senzatetto che utilizzano il sottopassaggio come rifugio.

La situazione non rappresenta solo un problema di decoro urbano, ma un grave rischio per la sicurezza di residenti e passanti, tra cui giovani diretti al vicino Tennis Junior e turisti che, seguendo i navigatori, attraversano l’area a piedi dalla stazione ferroviaria verso il centro storico.

Calzoni chiede dunque al Sindaco e alla Giunta Comunale di chiarire quali azioni siano state intraprese finora e se siano previste misure concrete, tra cui:

Un intervento urgente di pulizia e riqualificazione dell’area;

Un incremento della sorveglianza con controlli rafforzati e l’installazione di sistemi di videosorveglianza;

L’adozione di un piano di rigenerazione urbana per prevenire il degrado in modo strutturale.

L’interrogazione sollecita infine l’Amministrazione a programmare una bonifica del tunnel e delle aree circostanti per restituire sicurezza e decoro a una zona strategica della città.