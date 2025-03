Ritrovata in Polonia la donna scomparsa: operazione dei Vigili del Fuoco a Gualdo Tadino

Nella giornata odierna, il Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia ha coordinato un’operazione di ricerca persona nel territorio di Gualdo Tadino, a seguito della scomparsa di una cittadina polacca di 63 anni.

Le operazioni hanno visto il coinvolgimento di diverse squadre specializzate del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tra cui Squadra VVF del distaccamento di Gaifana; personale del nucleo TAS (Topografia Applicata al Soccorso); personale del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto); nucleo cinofilo proveniente dalla regione Marche. In supporto, sono intervenuti entrambi i Funzionari di servizio del Comando di Perugia e l’elicottero “Drago” del nucleo di Arezzo, che ha effettuato un sorvolo dell’area.

Le ricerche, svolte in sinergia con le indagini dei Carabinieri di Gualdo Tadino, hanno portato al ritrovamento della persona scomparsa, in buona salute, in Polonia.