Marzo delle donne a Pisa: un mese di eventi per l’uguaglianza e la cultura

Il Comune di Pisa, in collaborazione con il Consiglio cittadino per le Pari Opportunità, ha dato vita al “Marzo delle Donne”, una rassegna di eventi che si estende ben oltre l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. Un programma ricco e variegato, che proseguirà fino al 10 maggio, comprendendo presentazioni di libri, conferenze, visite guidate, incontri e spettacoli.

L’assessore alle Pari Opportunità, Gabriella Porcaro, ha sottolineato l’importanza di questo mese come momento di riflessione sui diritti delle donne, le conquiste ottenute e le sfide ancora aperte nella società contemporanea. “Con questa iniziativa affrontiamo temi fondamentali come la medicina di genere, per garantire cure sanitarie adeguate alle donne, e il femminicidio, una piaga da contrastare con ogni mezzo disponibile. Ci occuperemo anche del ruolo delle donne nelle discipline STEM, un settore ancora condizionato da stereotipi di genere, e dell’arte, ambito in cui il contributo femminile è spesso poco riconosciuto. Inoltre, con Soroptimist, analizzeremo la Carta Etica nello Sport per promuovere pari opportunità. Quest’anno, dedicheremo spazi pubblici a donne che hanno lasciato un segno nella cultura, nella scienza e nell’innovazione della nostra città”, ha dichiarato l’assessore. Un’iniziativa simbolica sarà l’apertura gratuita del museo di Palazzo Blu l’8 marzo per tutte le donne, un omaggio al loro ruolo nella storia dell’arte.

Anche Silvia Silvestri, presidente del Consiglio cittadino per le Pari Opportunità, ha evidenziato il valore della partecipazione collettiva: “Gli eventi spaziano dalla salute alla formazione, dai diritti alla cultura, dall’uguaglianza di genere alla lotta contro la violenza. È motivo di orgoglio che anche associazioni esterne al Consiglio abbiano contribuito, arricchendo il programma. Garantire occasioni di conoscenza e confronto è il nostro obiettivo principale”.

Le vicepresidenti del Consiglio, Ivana Cerato e Francesca Muratorio, hanno annunciato un convegno di grande rilevanza sociale, in collaborazione con la libreria Fogola e la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest. “Affronteremo il tema della violenza assistita, ovvero la condizione di chi, spesso bambini, è testimone di atti di violenza domestica. Partiremo dal libro ‘La bambola di pezza’, che tratta questo dramma con sensibilità. L’incontro si terrà il 15 marzo all’Auditorium Rino Ricci e vedrà la partecipazione di esperti del settore”.

Il Programma degli Eventi

6 marzo : Presentazione online del libro “Solution Focus Approach” a cura dell’Associazione Eraclito 2000.

Il “Marzo delle Donne” si conferma quindi un’importante occasione di confronto, crescita e sensibilizzazione, con l’obiettivo di costruire una società più equa e consapevole del valore delle donne in ogni ambito della vita pubblica e privata.