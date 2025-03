KICKIT: il più importante evento della street culture arriva a Bari il 9 marzo

Il 9 marzo 2025, il PALAMARTINO di Bari si trasformerà nel cuore pulsante della street culture italiana, ospitando la tappa pugliese di KICKIT, il festival itinerante che ha ridefinito i confini dell’espressione urbana contemporanea.

Fondato nel 2011, KICKIT ha percorso un cammino evolutivo senza precedenti nel panorama italiano, trasformandosi progressivamente da una fiera dedicata allo streetwear a un autentico fenomeno socioculturale con radici profonde e ramificazioni in continua espansione.

Nel corso degli anni, KICKIT ha saputo interpretare e amplificare le tendenze emergenti della cultura urbana, diventando non solo un punto di riferimento per gli appassionati, ma anche una piattaforma di lancio per creativi indipendenti e un ponte tra diverse generazioni di cultori dello stile street. La manifestazione ha acquisito sempre maggiore rilevanza nazionale, espandendosi dalle metropoli del nord fino a raggiungere, con questa nuova tappa, il Sud Italia.

La street culture a 360 gradi

Ciò che rende KICKIT un’esperienza unica nel suo genere è la sua natura multidimensionale: l’evento non è un mero marketplace o in una semplice esposizione, ma un vero e proprio ecosistema culturale che abbraccia e integra ogni sfaccettatura dell’universo street contemporaneo.

Al centro di questo ecosistema troviamo naturalmente la moda, con particolare attenzione al mondo delle sneakers. Le calzature sportive, elevate ormai a vero e proprio status symbol, diventano in KICKIT molto più che semplici accessori bensì manifesti ambulanti di identità personale, oggetti di culto collezionati con passione, elementi di distinzione sociale e culturale. I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire modelli rari, edizioni limitate e pezzi vintage che difficilmente si potrebbero trovare altrove, grazie alla presenza di collezionisti, rivenditori specializzati e marchi emergenti.

Dal 2018, la street art è diventata un elemento imprescindibile dell’identità di KICKIT. Ecco, dunque che gli spazi espositivi si trasformano in autentiche gallerie urbane temporanee, dove artisti affermati ed emergenti possono presentare le proprie opere, realizzare performance dal vivo e interagire direttamente con il pubblico.

La componente musicale rappresenta un altro pilastro fondamentale dell’esperienza KICKIT. DJ set, esibizioni live e showcase di artisti legati alla scena hip-hop, trap e urban contemporanea scandiscono il ritmo della giornata, creando la colonna sonora perfetta per un evento che celebra l’energia e la creatività della cultura di strada. Non meno importante è la dimensione sportiva, che si manifesta attraverso esibizioni e competizioni di discipline urbane come il basket streetball o lo skateboarding.

La vocazione divulgativa di KICKIT

Un aspetto particolarmente significativo di KICKIT, che lo distingue da molti altri eventi del settore, è la sua tendenza formativa e orientata alla condivisione. Durante la giornata, i partecipanti avranno accesso a workshop specializzati, talk informativi e sessioni di approfondimento condotte da esperti e personalità di spicco dei vari ambiti della cultura urbana: momenti che rappresentano preziose opportunità di crescita e scambio, dove i visitatori possono acquisire conoscenze specifiche, scoprire i retroscena del mondo street e confrontarsi direttamente con i protagonisti della scena. Dalle tecniche di personalizzazione delle sneakers alla storia dello streetwear, dall’evoluzione della street art alle dinamiche del mercato del reselling, i temi affrontati sono molteplici e pensati per soddisfare sia la curiosità dei neofiti che l’interesse degli appassionati più esperti.

Non manca, naturalmente, il market, uno spazio curato in cui i visitatori potranno esplorare una selezione di stand che propongono il meglio dello streetwear contemporaneo, dalle grandi firme internazionali ai brand indipendenti più interessanti, passando per progetti emergenti e proposte innovative.

Acquista i biglietti di ingresso al mondo KICKIT

Per la tappa barese, gli organizzatori hanno strutturato due diverse modalità di partecipazione, pensate per soddisfare le esigenze di diversi tipi di pubblico. Il biglietto Standard, disponibile al prezzo di 10€ più diritti di prevendita, garantisce l’accesso a tutte le attività e gli spazi dell’evento a partire dalle ore 11:00.

Per i più appassionati e per chi desidera vivere l’esperienza KICKIT al massimo delle sue potenzialità, è stata creata la Premium Experience al costo di 15€. L’opzione offre una serie di vantaggi esclusivi, a partire dall’ingresso anticipato dalle ore 10:00, che permette di esplorare il market prima dell’apertura al pubblico generale e di assicurarsi i pezzi più rari e ricercati.

Gli acquirenti del pacchetto Premium beneficeranno inoltre di un accesso preferenziale con fast track valido fino alle 19:00, evitando così eventuali code e ottimizzando il tempo a disposizione per godere di tutte le attività in programma. A completare l’offerta, un kit esclusivo che include la locandina ufficiale dell’evento, la KICKIT Win Card e una serie di gadget in edizione limitata, pensati appositamente per questa tappa pugliese.

Particolarmente interessante è l’iniziativa del Golden Ticket, un buono acquisto del valore di 100€ spendibile presso gli stand del Market KICKIT, che sarà assegnato a uno dei possessori del pacchetto Premium attraverso un meccanismo di estrazione. Data l’esclusività dell’offerta Premium e la natura fisica dei contenuti inclusi, questa tipologia di biglietto non prevede possibilità di rimborso.

I biglietti sono acquistabili sulla piattaforma DICE, a cui accedere dal sito ufficiale KICKIT EVENT.