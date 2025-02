Lo scultore reggino F.sco Logotera presente alla premiazione Arte e Poesia San Valentino

Vibo Valentia – La presidente dell’Associazione Fior di Loto, la Dottoressa Sonia Demurtas, annuncia che lo sculture Francesco Logoteta è stato annoverato tra i principali protagonista del concorso Arte e Poesia San Valentino come migliore scultura presente nell’ambito del concorso nazionale. Tra gli altri premiati: Tina Nicolò (pittura) Nadia Martorano ( pittura innovativa) Giusy Ciagola ( pittura che porta avanti le tradizioni) Eleonora Laganà ( pittura che emana sensazioni positive) Fulvia Rocca (pittura che si interessa della natura e dell’ambiente), la sezione poesie vede protagonisti Antonio Franzè e Silvana Costa. Tornando a Francesco Logoteta, presente sin dal momento del taglio del nastro, che ha annunciato l’inizio dell’evento, la sua scultura Anime in elevazione è stata tra la principale interpretare delle emozioni ( realizzata con materiale di riciclo una sedia della sua scuola primaria) attraverso l’arte, ha raccontato il suo passato e la sua storia. Francesco Logoteta è un artista poliedrico, nato a Reggio Calabria, dove vive e lavora. Si definisce un artista eclettico e libero da parametri accademici. Ha partecipato a numerose collettive: nel 2014, in particolare, a quella che ritiene la più significativa, una personale, nella quale il ricavato della vendita di trentadue opere è stato devoluto alla ricerca contro il mieloma multiplo. Ha sempre nutrito un’intima passione per tutto ciò che riguarda il bello delle cose. Il forte legame con la sua terra viene raccontato attraverso le sue prime opere, caratterizzate da un trionfo di colori che rimandano a miti e leggende come Morgana e Scilla. “Ritengo di essere un privilegiato perché sono nato in uno dei posti più belli del mondo, la Calabria, la terra del sole, del mare, dei profumi e dei colori. Quando nasci in un luogo così misterioso e mitico non puoi non amarlo e non esserne profondamente attratto”. dice il Logoteta. Da qui l’ispirazione della sua arte con la quale ha sempre cercato di comunicare la bellezza che lo circonda. L’artista Francesco Logoteta, ha realizzato la copertina del volume “Artisti e Poeti del terzo millennio selezione Albo D’oro”, a cura di Sonia Demurtas. Le sue opere in mostra a Palazzo Gagliardi il 22 febbraio hanno affascinato tutti i presenti. In mostra c’erano circa 40 artisti di fama tra pittori, scultori e poeti. Co. Rino Logiacco