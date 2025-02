“Speranza” è il nuovo singolo dei Gincana

Dal 28 febbraio 2025 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “SPERANZA”, il nuovo singolo dei GINCANA per Maionese Project.

“Speranza” è un brano profondo e introspettivo che scava a fondo nelle profondità dell’anima umana. Con una lirica cruda e poetica, gli artisti ci guidano in un viaggio emozionante attraverso le sfumature della speranza e della disperazione. Il testo, ricco di immagini forti ed evocative, dipinge un quadro vivido di un mondo segnato dalla sofferenza e dall’odio, ma anche dalla tenace volontà di sopravvivere. La voce degli artisti, intensa e carica di emozione, trasmette un senso di urgenza e di consapevolezza, invitando l’ascoltatore a riflettere sul significato profondo dell’esistenza e sull’importanza di coltivare la speranza anche nei momenti più oscuri. Un inno alla resilienza, “Speranza” lascia un segno profondo, toccando le corde più intime dell’animo umano.

Spiega la band a proposito della nuova release: “Scrivere ‘Speranza’ è stato come scavare nel profondo di noi stessi. C’è un’intensità in ogni parola, un’urgenza che sentivamo crescere dentro mentre mettevamo nero su bianco i nostri pensieri più intimi. La chitarra classica, con il suo suono caldo e avvolgente, è stata la compagna ideale per questo viaggio emotivo. Ogni accordo, ogni nota, è un respiro, un battito di cuore. In studio, mentre registravamo, abbiamo provato un’emozione indescrivibile. Sentiamo che questa canzone ha qualcosa di speciale, qualcosa che può toccare le corde più profonde dell’animo di chi l’ascolterà.”

Biografia

Gincana, dove recitazione e musica elettronica si fondono. L’incontro tra Antonio e Caterina dà vita a un’esplosione di creatività. Una fucina di idee che si materializzano combinando musica, recitazione, poesia e visual art.

Antonio Junior Antonaglia: Musica, Sound Design. Nato e cresciuto a New York, Antonio inizia la sua carriera come chitarrista di musica classica, per poi immergersi nelle sonorità elettroniche. Stampa numerosi vinili per grandi etichette internazionali con lo pseudonimo Atomik Tags e si afferma come sound designer. La sua musica è un viaggio sonoro che combina tradizione e innovazione, creando paesaggi sonori unici e avvolgenti.

Caterina Ardizzon: Voce, Testi, Arte Visiva. Artista veneziana poliedrica, Caterina è un’esploratrice dei mondi onirici ed emozionali. Nei suoi lavori, l’immaginazione prende il volo attraverso disegni, parole e messe in scena. La sua arte visiva si intreccia con le performance, creando un universo visivo e sonoro che incanta e ispira.

