Giunge il traguardo la manifestazione degli artisti e poeti del terzo millennio a Vibo Valentia

Vibo Valentia – Il catalogo a colori ha fatto il pieno di: “Artisti e Poeti” provenienti da tutta Italia e anche oltre, artisti e poeti che, con le loro opere più importanti saranno in mostra a Vibo Valentia . La copertina del volume è stata realizzata con un immagine di una scultura di Francesco Logoteta un importante artista reggino, seguono in ordine di selezione gli artisti: Cristina Corso, Mauro Proci, Alfredo Campagna, Sator Arts, Monica Mazzaccaro Pasquale Terracciano Pasquale , Nicoletta Bertoncini, Melina Morelli, Eleonora Laganà, José Jose Miranda (Portoghese), Nadia Martorano , Graziella Bassetto , Savina (Nella) Nella Ungolo , Fulvia Francesca Rocca, Maria Raffa, Antonio Parisi, Ugo Rosanò, Leonardo Cristofaro, Anna Cuzzola, Tina Nicolò, Domenico Virdo’, Domenico Cipollone, Mirko Capponi, Caterina Rizzo, Ornella Paglialonga, Lilla Calello, Paolo Federico, Maria Michela Palaia, Renata De Santo, Vera Console, Fabio Mascaro, Giusy Ciagola, Pino Indrieri, Roky Marchese, Augusto Arrotta, Michela Ferrara, Antonella Fortuna, Barbara Pisano, Umberto Falvo, Francesco Saverio Capria, Antonio Franzè, Rosita Panetta, Monica Colombaro, Giovanna Santangelo, Domenico Truocchio, Licia D’Urzo, Vincenzo Aruta, Carola Catanese, Carla Vittoria Croce, Giuseppe Alfredo Finocchiaro, Oriana Sandrin D’Ascenzi, Annalisa De Cicco, Mimma Febbraro, Luigi Vicidomini, Silvana Costa, Anna Alfano, Lucia De Cicco, Giulia Molino. Il libro in cui gli artisti sono stati inseriti è interamente a colori, ed è dotato di un codice ISBN che permette di essere presente in 89 paesi del mondo. “Le copie del volume saranno inviate a spese dell’ Associazione Fior di Loto alle più importanti biblioteche italiane affinché li acquisiscano ufficialmente nel loro patrimonio librario”. Le opere presenti nel nostro volume e le poesie, in tutte le edizioni a cura della Dottoressa Sonia Demurtas sono certificate, stimate e catalogate, con codice ISBN ( International Standard Book Number ) che permette di reperire il libro in 89 paesi del mondo, e di acquistare le edizioni nei migliori store come Mondadori, Feltrinelli, Amazon, il codice ISBN è un numero che identifica a livello internazionale in modo univoco e duraturo un titolo o una edizione di un titolo di un determinato editore. Le opere presenti sono edite e certificate, una garanzia d’autore assoluta, ed inoltre per quanto riguarda le opere d’arte presenti nel volume acquistano maggiore valore, sia per la recensione a cura di una rinomata critica d’arte sia per la vasta pubblicità dovuta al numero di copie in stampa. Qui si parla di Antologia ossia opere scelte con cura e con criterio, in un libro così si è presenti solo tramite un accurata “Selezione”, un’antologia per molti ma “Non per tutti”. Un evento intenso e carico di emozioni. Il libro degli artisti ha fatto un figurone, all’ evento era collegato anche il premio San Valentino Arte e Poesia 2025, che è stato un vero successo di pubblico e un trionfo di poesie e dipinti. Tra i protagonisti in scena Tonio Fortebraccio, Cristina Corso, Nadia Martorano e Rino Rosario Logiacco non in veste di poeta ma in rappresentanza della Repubblica dei Poeti edita da WikiPoesia. Presenti tutti i vincitori del concorso internazionale. Non è stato semplice il lavoro della giuria, chiamata a decretare i vincitori delle varie sezioni del concorso “Arte e Poesia San Valentino 2025” giunto ormai alla terza edizione. La presidente dell’associazione Artistica culturale Fior di Loto insieme a tutta la giuria composta dalla Professoressa di Storia dell’arte Carmen Corrado, il professore Giuseppe Gattuso (tra

i maggiori scultori del nostro tempo) l’artista e pittrice Caterina Rizzo (vincitrice della medaglia del Capo dello Stato) l’organizzatore di eventi ed esperto d’arte Sator hanno stabilito che gli artisti meritevoli di attenzione in questo importante concorso hanno saputo cogliere il senso dell’amore che era il principale protagonista del Contest. Amore intenso come fonte di bene immenso e prezioso.

Il Premio aveva in programma un solo vincitore per sezione, ma visto la qualità del materiale pervenuto, la giuria ha ritenuto importante mettere in classifica alcune importanti opere da non sottovalutare per la capacità stilistica ed il forte effetto emozionale. La giuria ha deciso che per la sezione Poesia, il Premio Arte San Valentino 2025: il Primo posto va a Silvana Costa con l’opera intitolata: “Leggimi” . Il Premio Speciale della critica per la poesia “Amore Eterno” va ad Antonio Franzè, un premio conferito dalla presidente dell’ Associazione Fior di Loto Sonia Demurtas che consiste in una prestigiosa Targa di riconoscimento.

Il I° posto per la sezione Scultura va all’artista Francesco Logoteta (Targa di Merito per la scultura Anime in elevazione).

Il 2° posto sezione Scultura va Mauro Proci (Attestato di Merito con certificazione e nota critica dell’opera).

I° posto Pittura: Tina Niccolo’, con Targa di Merito.

I° posto “Pittura Innovativa”: Nadia Martorano, con Targa di merito. Si aggiudica il Premio Speciale dedicato a chi sa portare avanti la storia e le tradizioni nel mondo della Pittura, l’artista Giusy Ciagola.

Ed ancora il Premio importante della Critica va alla pittrice Eleonora Laganà ex aequo con l’artista Fulvia Rocca.

Sì aggiudicano la Medaglia di Merito per la sezione poesia gli autori: Mimma Febbraro, Rosita Panetta, Anna Afano, Carla Croce, Vincenzo Aruta, Giuseppe Alfredo. Finocchiaro, Unida Maria Luigia. Ed ancora la Medaglia di merito per la sezione pittura a: Ornella Cicuto, Antonella Fortuna, Claudio Foti (attestato con nota critica) Barbara Pisano, Antonio Parisi, Anna Cuzzola, Mirko Capponi (attestato con certificato dell’opera) Alida Punturiero (certificato dell’opera).

Menzione di Merito per la poesia ad Anna Cusato, Tiziana Piro, Oriana Sandrin D’Ascenzi, Assunta Longobardi (poesia Esperidi).

Co. Rino Logiacco