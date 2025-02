Trump accusa Macron e Starmer: non hanno fatto nulla per fermare la guerra in Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha criticato il premier britannico Keir Starmer e il presidente francese Emmanuel Macron per la loro presunta inazione nel conflitto in Ucraina. Intervenendo su Fox News, Trump ha dichiarato: “Macron è un mio amico, Starmer è una persona carina, ma non hanno fatto niente”. Ha poi aggiunto di essere invece impegnato attivamente sulla questione: “Io sto agendo per un motivo: odio vedere tutti questi morti”.