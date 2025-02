L’artista Umberto Falvo a Vibo Valentia, presente nel volume Artisti e Poeti del terzo millennio

Vibo Valentia -: Presente nel Volume Artisti e Poeti del terzo millennio selezione Albo D’oro l’eclettico Umberto Falvo che sarà in mostra il 22 febbraio ore 10 a Palazzo Gagliardi . Nell’iniziare a descrivere Umberto Falvo (Catanzaro, 7 settembre 1955), si può affermare tranquillamente, che il suo rapporto con I’Arte, passionale e continuo, è una linea tesa all’infinito che non conoscerà mai confini. Pittore, ma anche scenografo, grafico, illustratore e persino poeta, è artista nell’accezione cognitiva più ampia del termine. Ma la sua maggiore peculiarità sta nel non aver mai accettato compromessi. Al farsi conoscere, preferisce da sempre l’essere riconosciuto. La sua arte è strettamente legata alla Metafisica di Giorgio De Chirico e Alberto Savinio ed all’Action Painting di Jackson Pollock. Per Umberto Falvo, “il colore è un pigmento chiuso nella lampada di Aladino: aspetta di uscire per dare il meglio di sé stesso”. Raffinato poeta è presente nel calendario artistico poetico 2025 a cura di Sonia Demurtas, ed in altri volumi importanti come l’Albo d’oro degli artisti; nelle sue opere c’è sempre un messaggio o una chiave di lettura importante. Per Umberto Falvo: L’arte ha sempre contribuito a rivoluzioni, storiche, artistiche e culturali. Quello che non si poteva dire è stato dipinto, scritto in versi, o scolpito nella roccia. Le guerre sono state fatte dagli artisti sotto tutti gli aspetti, ed innumerevoli sono gli esempi di uomini e donne morte per un ideale. Sono certo che I’Arte vera, quella con la A maiuscola, contribuisce anche oggi a fare la differenza per il bene dell’umanità.

Falvo è da anni all’attenzione della critica nazionale e internazionale. Annovera fra le più prestigiose recensioni quella del giornalista Luigi Stanizzi, “Nella neve i colori di Falvo”, dalla quale traspare la finezza delle sue opere: “Chiamano coltre bianca quella che qui è semplicemente neve. In Sila. Tutto bianco, come in un sogno senza sonno. E il verde del lago, dei pini, l’azzurro del cielo di montagna. Gli stessi colori racchiusi nei quadri di Umberto Falvo esposti sulle rive del lago Ampollino, increspato come mare. Umberto Falvo, dice la critica d’arte Sonia Demurtas, è un groviglio di emozioni che trasudano in ogni sua opera, in lui conoscenza e sapere si mescolano per dare spazio alla creazione! Sono orgogliosa di avere le sue opere in mostra a Vibo Valentia e soprattutto nella nostra pregiata raccolta Albo D’oro degli Artisti e Poeti. “Le copie del nostro volume saranno inviate a spese della nostra associazione alle più importanti biblioteche italiane affinché li acquisiscano ufficialmente nel loro patrimonio librario”. Le immagini della pittura e quelle della scultura, insieme alla poesia dei nostri tempi sarà così consegna come in uno scrigno prezioso agli amanti dell’arte del domani. Abbiamo consegnato ad un libro dice Sonia Demurtas i nostri sogni…le nostre emozioni e siamo certi che un lavoro così sarà apprezzato ed appagherà i nostri artisti .. Co. Rino Logiacco