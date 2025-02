Trump propone di annullare l’autonomia di Washington D.C. e di metterla sotto il controllo federale

Donald Trump ha dichiarato la sua intenzione di mettere sotto il controllo federale il District of Columbia, la capitale degli Stati Uniti, che dal 1973 gode di un’autonomia parziale, pur rimanendo sotto il controllo del Congresso. Lo ha annunciato a bordo dell’Air Force One, esprimendo il suo supporto per un progetto di legge repubblicano che mira a eliminare tale autonomia.

Secondo Trump, l’intervento federale è necessario per combattere la criminalità, i senzatetto e il degrado urbano, e per evitare situazioni imbarazzanti quando capi di stato stranieri visitano la città. “Penso che dovremmo governare il Distretto di Columbia con forza, legge e ordine, rendendolo impeccabile”, ha affermato. “Dobbiamo prendere il controllo di Washington D.C. per proteggere la gente e garantire la sicurezza”.