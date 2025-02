Vibo Valentia. Mimmo Famularo lancia un nuovo progetto editoriale nella doppia veste di direttore ed editore

Un nuovo capitolo si apre nel panorama dell’informazione calabrese. Mimmo Famularo, noto giornalista vibonese, ha annunciato martedì pomeriggio sui social la nascita di un nuovo progetto editoriale, nel quale ricoprirà il doppio ruolo di direttore ed editore. Una scelta ambiziosa che segna un ulteriore passo avanti nella sua carriera, consolidata da anni di esperienza nel settore.

Famularo è una figura di spicco nel giornalismo regionale. Già direttore di Calabria 7, ha collaborato con testate di rilievo come Gazzetta del Sud e Gazzetta.it. In passato ha fondato e diretto Zoom24, dove ha affrontato anche momenti difficili, come le intimidazioni subite dalla redazione nel 2017.

Famularo dal 2009 al 2013 è stato direttore di Rete Kalabria l’odierna Lacnews24 risultando a 33 anni il più giovane direttore di un emittente televisiva calabrese. Laureato in Scienze Politiche, ha sempre mostrato grande determinazione nel portare avanti un’informazione chiara e approfondita.

L’annuncio del nuovo progetto editoriale ha suscitato curiosità e interesse tra colleghi e lettori, che attendono di conoscere i dettagli dell’iniziativa. Famularo non ha ancora svelato il nome della nuova testata né il formato che adotterà, ma l’entusiasmo con cui ha condiviso la notizia lascia presagire un impegno significativo nel panorama dell’informazione locale e regionale.

Nei prossimi giorni si attendono ulteriori dettagli su questa nuova avventura editoriale, che potrebbe rappresentare un’importante novità per il giornalismo calabrese.