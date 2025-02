Papa Francesco ricoverato, la Santa Sede guarda al futuro? È in corso un pre Conclave?

Non è un mistero. Tutti gli organi di informazione, nessuno escluso, chi apertamente e chi meno, ne parla e ne scrive. Papa Francesco è ricoverato da giorni al Policlinico Gemelli di Roma per una bronchite che, pur non essendo in condizioni critiche, ha destato inevitabilmente attenzione in Vaticano. Le sue pregresse problematiche respiratorie e l’età avanzata hanno alimentato riflessioni sulla sua salute, ma anche sull’assetto futuro della Chiesa.

Nonostante le rassicurazioni ufficiali sulle condizioni del Santo Padre, in alcuni ambienti ecclesiastici si discute già dell’eventualità di un Conclave, un tema che non rappresenta un mistero, ma piuttosto una necessità organizzativa per la Santa Sede. In un periodo di tensioni geopolitiche crescenti, il ruolo del Vaticano come mediatore internazionale resta fondamentale e l’assetto della Chiesa nei prossimi anni potrebbe influenzare scenari globali.

Negli ultimi mesi, Papa Francesco ha compiuto mosse significative per garantire una transizione ordinata quando sarà necessario. A inizio febbraio ha prorogato la carica del Cardinale Giovanni Battista Re alla guida del Collegio Cardinalizio, affiancato dal vice Leonardo Sandri. Entrambi, però, non parteciperanno a un futuro Conclave a causa dell’età avanzata. A guidare le eventuali trattative sarà quindi il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano.

L’ampia platea di cardinali elettori

Un elemento di rilievo riguarda l’ampia platea di cardinali elettori: oggi sono 138, un numero record rispetto ai 115 del Conclave del 2013. Papa Francesco ha favorito il dialogo e la conoscenza reciproca tra i porporati, promuovendo incontri informali nei Concistori, con l’obiettivo di evitare spaccature come quelle che hanno caratterizzato la Chiesa nei periodi di transizione precedenti.

Quanto ai possibili successori, diverse figure vengono indicate tra i papabili, tra cui il Patriarca di Gerusalemme, Cardinale Pierbattista Pizzaballa, per la sua esperienza nelle aree di crisi, il Cardinale Parolin, il filippino Luis Tagle, l’italiano Matteo Zuppi, e altri esponenti di spicco come Ranjith dello Sri Lanka, Bo del Myanmar e alcuni cardinali europei. Tuttavia, qualsiasi ipotesi resta prematura, e il Vaticano mantiene una linea di assoluta prudenza sul tema.

Uniti in preghiera per Papa Francesco

Mentre il dibattito sulla futura guida della Chiesa resta sullo sfondo, la preoccupazione principale rimane la salute del Pontefice. La comunità cattolica e i fedeli di tutto il mondo continuano a pregare per lui, nella speranza che possa presto lasciare l’ospedale e riprendere la sua missione pastorale.