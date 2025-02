Tragedia all’Università di Salerno: 27enne di San Giuseppe Vesuviano si toglie la vita

Choc all’Università di Salerno, dove un ragazzo di 27 anni, originario di San Giuseppe Vesuviano, si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto dal quarto piano del parcheggio dell’ateneo. Il drammatico episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, seguendo lo stesso tragico destino di una studentessa nel 2020 e di un altro giovane tre anni prima. Il ragazzo ha compiuto un volo di circa dieci metri, morendo sul colpo a causa delle gravi lesioni interne riportate.

L’area è stata immediatamente transennata per impedire l’accesso ai numerosi studenti accorsi sul posto. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Il giovane era iscritto al corso di Economia e Management, ma da diversi anni non sosteneva più esami e nel 2023 era stato dichiarato “decaduto” secondo il regolamento universitario. Non si esclude che questa situazione possa aver influito sulla sua decisione estrema.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Fisciano e i sanitari dell’associazione La Solidarietà. Presenti anche i vertici dell’Università, sconvolti da quanto accaduto.