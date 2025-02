Londra. Incendio al Chiltern Firehouse Hotel: evacuate oltre cento persone

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito il Chiltern Firehouse Hotel, lussuoso albergo nel centro di Londra, costringendo oltre cento ospiti e membri dello staff all’evacuazione. L’allarme è scattato nel pomeriggio di venerdì, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente all’interno della struttura.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente 125 vigili del fuoco con venti autopompe, impegnati per ore nel tentativo di spegnere il rogo. Le immagini diffuse sui social mostrano i pompieri al lavoro a decine di metri dal suolo, utilizzando scale e attrezzature per raggiungere le aree più colpite.

L’imprenditore americano André Balazs, proprietario dell’hotel, ha rassicurato sul fatto che l’incendio sia stato “completamente domato” e che, fortunatamente, non si registrano feriti. Restano ancora da chiarire le cause dell’accaduto, mentre si valutano i danni alla struttura.

Il Chiltern Firehouse Hotel deve il suo nome alla sua storia peculiare: un tempo era una stazione dei vigili del fuoco, successivamente trasformata in un esclusivo hotel e luogo di ritrovo per celebrità internazionali. L’episodio ha inevitabilmente suscitato grande attenzione, sia per la fama dell’albergo che per l’imponente intervento dei soccorritori nel cuore della capitale britannica.