Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli per accertamenti e cure

Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Universitario Agostino Gemelli per sottoporsi ad alcuni accertamenti diagnostici e proseguire le cure per la bronchite che sta attualmente affrontando. La notizia è stata comunicata dalla Sala Stampa Vaticana.

Dopo una mattinata di impegni a Casa Santa Marta, il Papa ha scelto di ricoverarsi per proseguire le terapie in un ambiente ospedaliero. Si prevede che il Pontefice rimanga al decimo piano, come avvenuto in occasione di precedenti ricoveri.

Bergoglio, 88 anni d’età, dovrebbe essere sottoposto ai primi accertamenti già nelle prime ore dal suo arrivo al nosocomio. Per il Pontefice non si esclude un ricovero fino a cinque giorni.