Vibo Valentia. Gianluca Vasapollo: l’Associazione Moderata Durant aderisce a Mi illumino di meno

L’Associazione Moderata Durant Vibo Valentia ha deciso di aderire all’iniziativa “Mi illumino di meno”, la storica campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico e sulla sostenibilità promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio 2. L’annuncio arriva direttamente da Gianluca Vasapollo, che ha voluto sottolineare l’importanza di partecipare attivamente a questo evento simbolico.

“Domenica mattina – spiega Vasapollo – tutti noi volontari dell’Associazione pianteremo un ciliegio all’interno del Parco Urbano. Un gesto concreto per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e promuovere la riforestazione urbana”. Oltre a questa iniziativa, l’Associazione ha deciso di sostenere anche l’azione simbolica dello spegnimento delle luci, un appuntamento fisso di “Mi illumino di meno”.

“Dalle ore 21:30 alle 21:40 terremo spente le luci nelle nostre abitazioni, un piccolo sacrificio per un grande messaggio: accendere la speranza di un mondo migliore”, aggiunge Vasapollo, invitando tutti i cittadini a partecipare.

L’iniziativa “Mi illumino di meno” nasce nel 2005 con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sull’uso responsabile dell’energia e sulla necessità di ridurre gli sprechi. Nel corso degli anni, ha coinvolto istituzioni, associazioni e cittadini, diventando un evento simbolico a livello nazionale.

L’adesione dell’Associazione Moderata Durant si inserisce in un quadro più ampio di sensibilizzazione ambientale, dimostrando come anche piccoli gesti, se condivisi, possano fare la differenza. Vasapollo conclude con un appello alla partecipazione: “Ognuno di noi può dare il proprio contributo. Invitiamo tutti a unirsi a noi in questo momento di riflessione e impegno per il futuro del pianeta”.