Perugia. Celebrazione del primo anniversario della Stanza Snoezelen alla Scuola dell’infanzia Stella Polare di Pila

La Scuola dell’infanzia Stella Polare di Pila ha festeggiato il primo anniversario della sua innovativa Stanza Snoezelen, uno spazio educativo pensato per trasformare l’esperienza dei bambini. Questo ambiente, dotato di tecnologie avanzate, stimola tutti i sensi e offre un percorso nel benessere, volto a migliorare l’attenzione, favorire il linguaggio, la calma, l’autoregolazione emotiva e stimolare la creatività. L’approccio Snoezelen favorisce una relazione sensibile tra l’accompagnatore (docente esperto), l’ospite (il bambino) e l’ambiente, attraverso stimolazioni sensoriali come effetti visivi, uditivi, tattili, olfattivi, propriocettivi, vestibolari e gustativi.

Alla cerimonia hanno partecipato diverse personalità, tra cui il dirigente scolastico Fabio Gallina, l’assessora all’istruzione del Comune di Perugia Francesca Tizi, la psicologa dello sviluppo Francesca Frascarelli, Davide Stecca di Mondo Snoezelen, Gaia Rossetti della Biblioteca degli Arconi e la ballerina di danza contemporanea Naomi Segazzi. I bambini della scuola, i veri protagonisti dell’evento, hanno infine regalato agli ospiti una performance musicale.

Francesca Tizi, assessora all’istruzione, ha espresso la sua soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di continuare a investire in attività che promuovano il benessere dei più piccoli. Ha poi aggiunto che la Stanza Snoezelen rappresenta un esempio di innovazione nel settore educativo, favorendo l’inclusione e il benessere di tutti i bambini, con particolare attenzione a quelli con difficoltà o disabilità sensoriali. Gli stimoli personalizzati, da quelli luminosi a quelli tattili, favoriscono il rilassamento, la comunicazione, l’apprendimento e la crescita personale, portando benefici concreti in ambito educativo e terapeutico.