Amelia. Incidente frontale sulla SP9: intervengono i Vigili del Fuoco e il 118

Alle 9.40 di questa mattina, la squadra dei Vigili del Fuoco di Amelia è intervenuta per un incidente frontale che ha coinvolto due autovetture sulla SP9, la strada che collega Amelia a Montecastrilli, circa 1 km dopo il bivio di Capitone. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono giunti anche la polizia locale e il personale del 118, che ha prestato le prime cure alla conducente di una Renault Clio, successivamente trasportata in ospedale per le necessarie cure.