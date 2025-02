Nell’attraversare l’Eurotunnel in auto mai dimenticare il passaporto!

Attraversare il Tunnel della Manica in auto è possibile? La galleria sottomarina che collega Francia e Regno Unito è percorribile in automobile. Ma non su quattroruote! Inaugurato nel 1994, l’Eurotunnel, lungo 50,45 km di cui 39 sotto il mare, si può percorrere in auto ma “imbarcandosi” in treno.

Il Tunnel della Manica (Eurotunnel) collega Coquelles, comune francese vicino Calais nel dipartimento omonimo, regione dell’Alta Francia, a Cheriton, sobborgo del comune di Folkestone, nella contea del Kent. Il tunnel, costato 10 miliardi di sterline e 7 anni di lavori, è gestito da Francia e Regno Unito, ognuna il proprio tratto di competenza, con il confine ufficiale tra i due Stati che è posto all’incirca a metà tracciato (ail lato britannico è di poco più lungo) ed è segnalato da una linea dipinta. In seguito alla Brexit, dal 1° ottobre 2021 i cittadini UE, italiani compresi, non possono entrare nel Regno Unito con la sola carta d’identità ma devono presentare il passaporto.

Il Tunnel della Manica però è soltanto ferroviario. A parte una galleria riservata ai veicoli di servizio, anche su gomma, le restanti due sono percorse solo da treni, passeggeri e merci. Quindi nessuna possibilità di attraversare il Tunnel della Manica in auto se non “salendo” su alcuni convogli che effettuano anche il trasporto di autovetture. È possibile “imbarcarsi” con l’auto sul treno, sia in Francia che in UK, e scendere alla prima fermata dopo il confine. Questo servizio è svolto da Eurotunnel ‘Le Shuttle’, treno navetta per passeggeri, autoveicoli, camion e autobus che opera tra le stazioni di Coquelles e Folkestone.

Per quanto riguarda i prezzi 2024 per il Tunnel della Manica in auto, occorre dire che il costo del biglietto varia in base all’orario di partenza (nelle ore di punta costa di più) e ad altri fattori. Per informazioni più dettagliate vi rimandiamo al sito ufficiale di Eurotunnel Le Shuttle, in lingua francese (prezzi in euro) e in lingua inglese (prezzi in sterline), attraverso cui è anche possibile prenotare il posto auto in anticipo. Indicativamente le tariffe per caricare sul treno un’auto di categoria M1 (fino a 9 posti) oscillano da un minimo di 72 euro ad un massimo di 323 (andata e ritorno).

Per andare da Coquelles a Folkestone o viceversa con Le Shuttle servono 35 minuti. Nei periodi di alta stagione si effettuano fino a quattro partenze all’ora tra le ore 6:00 e le 24:00. E fino a due partenze all’ora tra le 24:00 e le 6:00. Nei periodi normali si effettua in media una partenza all’ora. Bisogna presentarsi almeno 30 minuti prima della partenza per il check-in e il controllo documenti. Sono gli stessi viaggiatori che guidano l’auto all’interno del treno. Una volta saliti sul convoglio possono rimanere nell’abitacolo, a motore spento, fino all’arrivo; oppure sostare sui marciapiedi a fianco del veicolo.