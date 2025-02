IYOVIA sceglie Nizza, Francia, per ospitare il primo IYOVIA World Summit 2025 per gli IBO

Immagina questo: l’Europa in estate, il sole del Mediterraneo che brilla su acque splendide e un’atmosfera ricca di ispirazione e opportunità. Sta succedendo! Dal 30 maggio al 1° giugno 2025, Nizza, Francia, accoglierà il primo World Summit di IYOVIA, riunendo Independent Business Owners (IBO) da tutto il mondo per un evento incentrato su crescita, connessione e leadership.

Con lo sfondo mozzafiato della Costa Azzurra, questo summit è molto più di un evento: è un viaggio creato per celebrare i successi, coltivare la leadership e ispirare il futuro.

Perché partecipare

Non è una semplice conferenza, ma un’occasione unica per:

Espandere le tue competenze di leadership : Partecipa a sessioni progettate per fornire agli IBO strategie innovative e intuizioni pratiche.

: Partecipa a sessioni progettate per fornire agli IBO strategie innovative e intuizioni pratiche. Celebrare i successi : Unisciti a una comunità globale per riconoscere traguardi e promuovere il senso di squadra.

: Unisciti a una comunità globale per riconoscere traguardi e promuovere il senso di squadra. Creare connessioni : Collabora con colleghi e leader, formando relazioni che ispirano progresso e innovazione.

: Collabora con colleghi e leader, formando relazioni che ispirano progresso e innovazione. Trovare ispirazione: Apprendi dai formatori di IYOVIA, dai leader emergenti e dai visionari globali che stanno plasmando il futuro.

Che tu sia all’inizio del tuo percorso o desideri affinare le tue capacità di leadership, l’IYOVIA World Summit 2025 offre strumenti e opportunità per la tua crescita.

La magia di Nizza, Francia

Situata sulla Costa Azzurra, Nizza offre un perfetto mix di cultura, fascino e ispirazione. Con la sua iconica Promenade des Anglais, i suoi monumenti storici e le sue viste costiere mozzafiato, Nizza è una cornice ideale che si sposa perfettamente con i temi del summit: crescita ed esplorazione. Immagina di riflettere su nuove idee con i tuoi colleghi sul lungomare o di festeggiare i progressi gustando una cucina di classe mondiale.

Dettagli dell’evento

📅 Quando: Dal 30 maggio al 1° giugno 2025

📍 Dove: Nizza, Francia

🎟️ Per chi: Tutti gli Independent Business Owners (18+) impegnati nel loro percorso di crescita.

Il viaggio inizia qui

L’IYOVIA World Summit 2025 non è solo un evento: è una celebrazione delle possibilità. Dalle sessioni informative alle connessioni significative, questa esperienza ti consentirà di esplorare nuove prospettive, perfezionare il tuo approccio e affrontare il futuro con sicurezza.

I posti sono limitati, quindi assicurati il tuo oggi stesso. Visita iyovia.events per registrarti e unirti a noi sulla Costa Azzurra per questa straordinaria opportunità.

Informazioni su IYOVIA

In IYOVIA crediamo nel potere dell’educazione di ispirare e supportare lo sviluppo personale e professionale. La nostra piattaforma collega gli studenti con risorse progettate per favorire la crescita, offrendo una comunità globale e molte opportunità per imparare e guidare.

Scopri di più su www.iyovia.com e unisciti a noi per l’IYOVIA World Summit 2025 per celebrare, imparare e crescere.

Nota: IYOVIA offre servizi educativi online e non fornisce servizi finanziari, di investimento o di consulenza. Si applicano termini e condizioni. Visita iyovia.events per maggiori informazioni.