Erdogan: Israele deve pagare la ricostruzione di Gaza, danni per 100 miliardi di dollari

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha stimato in 100 miliardi di dollari il costo della distruzione a Gaza, attribuendone la responsabilità a Israele e al governo di Benjamin Netanyahu. Durante un discorso a Kuala Lumpur, dove si trova in visita ufficiale, Erdogan ha dichiarato che “l’amministrazione israeliana dovrebbe pagare per la ricostruzione”.

Erdogan ha poi aggiunto: “Invece di cercare un posto per gli abitanti di Gaza che non riesce a sradicare, Netanyahu dovrebbe trovare una fonte per coprire i 100 miliardi di dollari di distruzione che ha causato”. Le dichiarazioni sono state riportate dalla presidenza della Repubblica di Ankara.