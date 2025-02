RVS – Radio Valentina porta Sanremo 2025 in diretta ai suoi ascoltatori

Il Festival di Sanremo 2025 sta per prendere il via e, come ogni anno, RVS – Radio Valentina sarà presente per raccontare l’evento in diretta con il programma speciale “Sanremo Live”. Dal 11 al 15 febbraio, ogni mattina dalle 9 alle 10, gli ascoltatori potranno immergersi nelle emozioni del 75° Festival della Canzone Italiana grazie alle voci di Lucy Teti e Giorgia Intrieri. Il programma andrà in onda dagli studi allestiti a Sanremo, proprio di fronte alla Fontana “Zampillo”, simbolo della città ligure.

Gli appassionati potranno seguire “Sanremo Live” sulle frequenze 96.100 MHz e 100.6 MHz di RVS – Radio Valentina, in streaming su www.radiovalentina.com e su diverse piattaforme: LaC OnAir in DAB e sul canale 17 del digitale terrestre, Radio Gamma No Stop per le province di Reggio Calabria, Messina e Taormina, oltre a Radio Roccella per le aree della Locride (RC) da Punta Stilo a Capo Spartivento.

L’iniziativa è resa possibile grazie al supporto di Eimì Experience, innovativa realtà nel settore turistico calabrese, e del Comune di Soverato – Assessorato Turismo, Spettacolo e Cultura.

Una tradizione di Sanremo per RVS – Radio Valentina

L’emittente calabrese vanta una lunga storia di partecipazione al Festival di Sanremo, con numerose esperienze che hanno permesso di raccontare l’evento musicale più importante d’Italia direttamente dal cuore della kermesse. Nel 2003, il direttore di RVS, Frank Teti, instaurò un sodalizio con Mauro Birocchi, direttore di Radio Sanremo, amicizia che perdura ancora oggi. Nel 2004, sotto la direzione artistica di Tony Renis, Teti ebbe modo di entrare in contatto con artisti di fama internazionale come Alan Sorrenti, Franco Fasano, Teddy Reno, Michael Bublé, Andrea Bocelli, Lionel Richie e David Foster. Celebre rimane l’intervista a Michael Bublé, durante la quale il cantante chiese ironicamente se fosse stato “Dio” a porgli le domande, colpito dalla voce profonda del direttore dell’emittente calabrese.

Negli anni, diversi inviati hanno raccontato Sanremo per RVS, tra cui Gianfranco Valenti, oggi conduttore di Rai Radio2. Lo scorso anno, Lucy Teti e Marco Trocino hanno seguito il Festival minuto per minuto, realizzando interviste con artisti del calibro di Fiorella Mannoia e Diodato, oltre a importanti figure del mondo musicale come il Maestro Massimo Morini.

La “Giuria delle Radio”: un ruolo di prestigio per RVS

Sanremo 2025 segna il ritorno della “Giuria delle Radio”, un’iniziativa che ribadisce il legame tra la musica e il mondo della comunicazione radiofonica. RVS – Radio Valentina è stata selezionata tra le emittenti rappresentanti della Calabria e avrà un ruolo attivo nella giuria, grazie all’accordo tra la RAI e i CORECOM (Comitati Regionali per le Comunicazioni) di tutta Italia. Questa collaborazione sottolinea il valore sociale e culturale della radio, mezzo fondamentale per la scoperta di nuovi talenti e per la diffusione di tendenze musicali emergenti.

A tal proposito, Fulvio Scarpino, Vice-Coordinatore Nazionale dei CORECOM Italiani e Presidente del CORECOM Calabria, ha sottolineato l’importanza del mezzo radiofonico nell’epoca attuale: «In un’epoca segnata da velocità e frammentazione, la radio continua a rappresentare uno spazio di ascolto e riflessione, uno specchio nel quale le comunità e soprattutto i giovani possono riconoscersi e ritrovarsi».

RVS – Radio Valentina si prepara dunque a vivere un’altra intensa esperienza sanremese, portando agli ascoltatori il fascino e l’emozione del Festival direttamente dalle voci dei protagonisti.