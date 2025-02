Rino Barillari, il re dei paparazzi compie 80 anni: da Limbadi a Roma una vita tra flash e celebrità

Rino Barillari, il leggendario “The King” dei paparazzi, compie oggi 80 anni. Un traguardo importante per l’uomo che ha scritto la storia della fotografia d’assalto, raccontando attraverso i suoi scatti la dolce vita romana e i volti più iconici del cinema, della politica e dello spettacolo. Con la sua macchina fotografica sempre pronta e il suo istinto infallibile, Barillari è diventato un simbolo di un’epoca e di una professione ormai trasformata dal digitale e dai social media.

Le origini e i primi passi nel mondo della fotografia

Nato l’8 febbraio 1945 a Limbadi, in Calabria, Rino Barillari si trasferisce giovanissimo a Roma, attratto dal fermento culturale e dalle opportunità offerte dalla capitale. Sono gli anni della “Dolce Vita”, un periodo in cui via Veneto è il cuore pulsante della mondanità internazionale. Barillari capisce subito che quello è il suo palcoscenico: con una fotocamera in mano e tanta audacia, inizia a inseguire divi e starlette, a immortalare incontri segreti, a documentare scandali e passioni proibite.

Il suo talento e la sua determinazione lo portano presto a collaborare con le principali testate giornalistiche. In poco tempo, il giovane calabrese si impone come uno dei paparazzi più temuti e rispettati. Il suo stile aggressivo e il suo coraggio gli valgono il titolo di “The King” dei fotografi d’assalto.

Gli scatti che hanno fatto la storia

Nel corso della sua lunga carriera, Barillari ha immortalato alcuni dei momenti più iconici della storia del costume e dello spettacolo. Tra i suoi scatti più celebri ci sono quelli che ritraggono Richard Burton e Liz Taylor nelle loro fughe romantiche a Roma, le notti brave di Frank Sinatra e Ava Gardner, i battibecchi tra star del cinema e politici nei salotti più esclusivi della capitale.

Uno degli episodi più famosi che lo hanno visto protagonista è quello della celebre rissa con Peter O’Toole, attore irlandese noto per il ruolo in “Lawrence d’Arabia”. Barillari, nel tentativo di fotografarlo in un momento di intimità, si è trovato coinvolto in uno scontro fisico che ha contribuito a costruire la sua leggenda di paparazzo senza paura.

Altro scatto passato alla storia è quello dell’attentato a Re Hussein di Giordania nel 1971. Barillari si trovava casualmente nei paraggi e riuscì a documentare l’evento, testimoniando con le sue immagini un episodio di rilevanza internazionale.

Nel corso della sua carriera, il “re dei paparazzi” ha subito oltre 160 aggressioni, ha rotto più di 100 macchine fotografiche e ha collezionato ferite e cicatrici che raccontano la durezza di un mestiere che lo ha visto sempre in prima linea. Eppure, non si è mai arreso, continuando a raccontare la realtà con i suoi scatti.

Un’icona della fotografia mondiale

Rino Barillari non è stato solo un fotografo d’assalto, ma un vero e proprio testimone del tempo. Il suo archivio fotografico è una miniera d’oro per chi vuole ripercorrere la storia del costume italiano e internazionale dagli anni ‘60 a oggi. Le sue immagini sono esposte nei musei e sono state pubblicate dai giornali più prestigiosi del mondo, dal “New York Times” al “Times” di Londra.

Il suo contributo alla fotografia è stato riconosciuto con numerosi premi, tra cui il titolo di Cavaliere della Repubblica conferitogli dal Presidente della Repubblica Italiana. E nonostante l’avvento dei social media e il cambiamento radicale nel mondo dell’informazione, Barillari continua a essere un punto di riferimento per il fotogiornalismo mondiale.

Auguri al re dei paparazzi

Oggi, nel giorno del suo ottantesimo compleanno, il mondo del giornalismo e della fotografia rende omaggio a Rino Barillari, un uomo che con la sua macchina fotografica ha scritto la storia della cronaca mondana e non solo. Il suo lavoro resta un esempio di passione, determinazione e talento, qualità che gli hanno permesso di diventare un’icona della fotografia mondiale.

Auguri, Rino, per i tuoi straordinari 80 anni! Il tuo sguardo attento e la tua voglia di raccontare la realtà attraverso l’obiettivo restano una lezione per tutti coloro che amano il giornalismo e la fotografia.