Nuovi bandi CSR, se ne parla a Castellaneta con l’assessore regionale Pentassuglia

Taranto. Nuovi bandi CSR (Complemento per lo Sviluppo Rurale) 2023/2027 per le filiere agricole pugliesi: contributi per nuovi impianti di olivo, ciliegio, uva da tavola e agrumi.

Se ne parlerà a Castellaneta, nel corso di un evento pubblico organizzato dall’Area Due Mari di CIA Agricoltori Italiani di Puglia.

Lunedì 10 febbraio, a partire dalle ore 17 nell’auditorium comunale “7 febbraio 1985”, sono attesi Gianluca Nardone (direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia) e Donato Pentassuglia (assessore regionale ad Agricoltura, Risorse idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica).

Apriranno i lavori il presidente dell’Area Due Mari Taranto-Brindisi della CIA Pietro De Padova e il vicepresidente vicario di CIA Puglia Giannicola D’Amico.

L’evento, moderato dal direttore CIA Due Mari Vito Rubino, è aperto a tutta la cittadinanza.