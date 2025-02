Perugia. Il piedibus di Santa Lucia: una passeggiata sicura per i bambini del quartiere

Giovedì mattina la sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessora all’Istruzione Francesca Tizi hanno partecipato al percorso del piedibus di Santa Lucia, un’iniziativa promossa dalla Proloco di Santa Lucia in collaborazione con il Comune di Perugia, le istituzioni scolastiche e i volontari di Auser.

Ogni mattina, un gruppo di bambini della scuola primaria del quartiere percorre, insieme agli accompagnatori, un tragitto sicuro, concordato con la polizia locale. Il percorso inizia dalla farmacia di via della Filanda e arriva al plesso scolastico di strada comunale Santa Lucia.

Attualmente, circa quaranta bambini partecipano al servizio, che viene seguito da tre accompagnatori quotidiani: due volontari Auser, un volontario della Proloco di Santa Lucia e un operatore incaricato di trasportare gli zaini degli studenti.

Oltre alla sindaca Ferdinandi e all’assessora Tizi, oggi hanno preso parte all’iniziativa anche il presidente della Proloco di Santa Lucia, Alessio Brunetti, e il dirigente del secondo circolo “Comparozzi”, Jacopo Tofanetti.

Al termine della passeggiata, la sindaca e l’assessora si sono intrattenute con il personale scolastico, i bambini e i genitori, esprimendo il loro apprezzamento per il servizio. “Ringraziamo la Proloco di Santa Lucia e Auser per questo importante servizio, che non solo favorisce la socializzazione e l’attività all’aria aperta, ma aiuta anche a ridurre il traffico nella zona scolastica, offrendo ai genitori un’alternativa sicura per accompagnare i bambini a scuola”, hanno commentato le autorità.

Infine, entrando nel plesso scolastico, la sindaca e l’assessora hanno apprezzato l’atmosfera accogliente e a misura di bambino, lanciando un divertente invito ai ragazzi e alle ragazze: comportarsi bene, studiare e divertirsi senza far arrabbiare insegnanti e genitori.