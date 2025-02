Ivrea-Santhià: uomo aggredisce agenti a martellate, ferito da un colpo di pistola

Momenti di tensione giovedì mattina sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià, all’altezza della stazione di servizio di Viverone sud, dove due agenti della Polstrada sono stati feriti a colpi di martello da un uomo in evidente stato di agitazione. L’aggressore, coinvolto in un incidente autonomo intorno alle 12.30, si era fermato nell’area di servizio mostrando atteggiamenti minacciosi verso il personale dell’Autogrill. I dipendenti hanno allertato la polizia, ma all’arrivo degli agenti, l’uomo si è scagliato contro di loro brandendo, secondo le prime ricostruzioni, un martello.

Ne è scaturita una violenta colluttazione, durante la quale uno dei poliziotti ha esploso un colpo di pistola, ferendo l’aggressore. Uno degli agenti ha riportato un grave trauma cranico, mentre l’altro è rimasto ferito in modo meno grave. Tutti e tre i coinvolti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale.

L’elicottero del 118 ha trasportato l’aggressore, colpito da arma da fuoco, e uno degli agenti feriti al Cto di Torino. Il poliziotto è vigile e cosciente. Il secondo agente, invece, è stato assistito sul posto prima del trasferimento in ospedale. A causa dell’episodio, la bretella autostradale è stata chiusa dallo svincolo di Albiano in direzione Vercelli per consentire i rilievi delle forze dell’ordine.