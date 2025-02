Si prevede che il figlio maggiore dell’Aga Khan IV, il Principe Rahim, possa essere il nuovo Imam

L’Aga Khan IV, il Principe Karim al-Hussaini, è deceduto il 4 febbraio 2025 a Lisbona all’età di 88 anni. Secondo le tradizioni ismailite, il successore dell’Imam viene designato attraverso un processo chiamato “nass”, in cui l’Imam nomina il proprio successore.

La designazione del 50º Imam è registrata nel testamento dell’Aga Khan IV, che sarà letto alla presenza della famiglia dell’Imam e dei principali leader della comunità ismailita internazionale. Successivamente, la comunità sarà informata sull’identità del nuovo Imam. Sebbene non vi sia ancora una conferma ufficiale, si prevede che il figlio maggiore dell’Aga Khan IV, il Principe Rahim, possa essere il suo successore.

Aga Khan IV: chi era e cosa rappresentava

L’Aga Khan IV, il Principe Karim al-Hussaini, è stato il 49º Imam dei musulmani ismailiti Nizariti, una corrente sciita dell’Islam. Nato il 13 dicembre 1936 a Ginevra, è succeduto al nonno, l’Aga Khan III, nel 1957, all’età di soli 20 anni.

Ruolo religioso e spirituale

Come Imam, ha guidato circa 15 milioni di ismailiti sparsi in tutto il mondo, promuovendo un Islam moderato e progressista, basato su principi di tolleranza, educazione e sviluppo sociale. Ha sempre sottolineato il legame tra fede e miglioramento delle condizioni di vita delle persone.

Filantropia e sviluppo

Ha fondato e diretto il Network Aga Khan per lo Sviluppo (AKDN), un’organizzazione globale impegnata nella lotta alla povertà, nell’istruzione e nella sanità, con progetti in oltre 30 Paesi. Il network ha creato scuole, università, ospedali e infrastrutture, in particolare in Asia, Africa e Medio Oriente.

Interessi culturali e sportivi

Era anche noto per il suo impegno nella conservazione del patrimonio culturale islamico, attraverso l’Aga Khan Trust for Culture, e per la promozione dell’architettura attraverso il Premio Aga Khan per l’Architettura. Grande appassionato di cavalli, possedeva una delle scuderie più prestigiose al mondo.

Ricchezza e vita privata

Considerato uno degli uomini più ricchi al mondo, il suo patrimonio era stimato in miliardi di dollari. Viveva tra Francia, Svizzera e Regno Unito, e aveva cittadinanza britannica.

L’Aga Khan IV è deceduto il 4 febbraio 2025 a Lisbona, all’età di 88 anni. Il suo successore sarà annunciato in base alle disposizioni testamentarie.