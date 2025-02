Tragedia a Navelli: il geometra Giancarlo Ferretti di Montesilvano muore dopo una caduta di venti metri

Un volo di venti metri ha costato la vita a Giancarlo Ferretti, geometra 63enne di Montesilvano, mentre era impegnato in lavori di rilievi volumetrici in una cava estrattiva a Navelli. Giancarlo Ferretti si è sporto da un gradone per afferrare un tablet, cadendo nel vuoto nonostante il consiglio di un collega di aspettare. I soccorsi sono stati inutili. La Procura dell’Aquila indaga per omicidio colposo, esaminando le condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro. Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia e ai colleghi di Giancarlo Ferretti.