Spaccata al Quasar Village di Corciano: banda assalta negozi con un’auto

Nella notte tra lunedì e martedì, il Centro Commerciale Quasar Village di Corciano, situato alle porte di Perugia, è stato preso di mira da una banda. I malviventi hanno lanciato un’auto contro l’entrata principale, sfondando il vetro, e successivamente hanno fatto irruzione in alcuni negozi. Le indagini sono attualmente in corso da parte dei Carabinieri, mentre i responsabili del centro e i negozianti stanno lavorando per quantificare i danni e determinare l’entità del furto subito.

Aggiornamento. Sarebbero almeno tre i malviventi che nella notte hanno sfondato l’ingresso del centro commerciale Quasar. Con il volto coperto, hanno utilizzato un’auto rubata finendo contro la vetrina di una gioielleria, dalla quale hanno rubato numerosi preziosi. Il tutto in pochissimi minuti.

I Carabinieri stanno lavorando per assicurare alla giustizia i malviventi. La spaccata è stata filmata dalle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale. I militari dell’Arma stanno cercando di capire se si tratta di una banda già coinvolta in altri episodi simili.