Incidente sul raccordo Terni-Orte: cisterna di GPL si stacca dalla motrice

Un incidente si è verificato lunedì mattina, intorno alle 6:20, sul raccordo Terni-Orte, all’altezza dello svincolo per Amelia, in direzione Terni. Una cisterna contenente 40.000 litri di GPL si è staccata dalla motrice di un tir. Fortunatamente, la cisterna è rimasta nella corsia senza prendere fuoco, evitando ulteriori danni o incidenti.

La rimozione del veicolo non può avvenire semplicemente riagganciando la cisterna a un’altra motrice. Per garantire la sicurezza, è necessaria l’intervento di una squadra specializzata proveniente da Roma, che provvederà al travaso del GPL in una cisterna di scorta prima di rimuovere quella danneggiata. L’operazione è prevista per durare fino al primo pomeriggio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per gestire la viabilità. Attualmente, la corsia destra in direzione Terni è chiusa al traffico.