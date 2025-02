Salerno, incidente mortale: ciclista di Caserta travolto da un’ecoballa

Tragedia sabato mattina a Salerno, in via Fra’ Generoso, nei pressi dell’incrocio che conduce al castello Arechi. Un ciclista di 49 anni, originario di Caserta, ha perso la vita e un altro è rimasto gravemente ferito dopo essere stati travolti da un’ecoballa caduta da un camion.

Secondo le prime ricostruzioni, il tir avrebbe perso parte del carico per cause ancora da accertare. Le balle di rifiuti, finendo sulla corsia opposta, hanno investito il gruppo di ciclisti. I vigili del fuoco, intervenuti con un’autogru, hanno tentato di liberare il 49enne, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, la polizia e la municipale.