Grave incidente aereo a Washington: scontro mortale tra aereo di linea e elicottero militare

Un tragico incidente aereo ha scosso la capitale degli Stati Uniti, Washington, intorno alle 21 locali (3 di notte in Italia). Il volo 5342 di PSA Airlines, operato per conto di American Airlines, è precipitato nel fiume Potomac dopo essersi scontrato con un elicottero militare. A bordo dell’aereo, partito da Wichita (Kansas), c’erano 64 persone (60 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio). L’elicottero Blackhawk, che trasportava 3 soldati americani, è anch’esso caduto nel fiume. La polizia ha confermato che ci sono delle vittime, con almeno 18 corpi recuperati finora. Non risultano sopravvissuti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aereo, un Bombardier CRJ-701, ha subito una rapida perdita di quota prima di schiantarsi, mentre stava tentando l’atterraggio al Ronald Reagan Airport. I relitti di entrambi i velivoli si trovano a una profondità di oltre 2 metri nelle acque gelide del fiume, in una posizione instabile. La causa dell’incidente è ancora sconosciuta, ma l’FBI ha escluso l’ipotesi di un attacco terroristico.

L’incidente richiama alla memoria il tragico schianto del volo Air Florida nel 1982, che causò la morte di 78 persone nel Potomac. Il presidente Donald Trump ha espresso il suo cordoglio per le vittime, dichiarando che la tragedia avrebbe dovuto essere evitata.