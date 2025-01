Filippo Stirparo, dieci anni dopo: il ricordo di un artista poliedrico

Nel marzo del 2015 ci lasciava Filippo Stirparo, un vero galantuomo d’altri tempi, nato a Soriano Calabro ma vissuto a Vibo Valentia. A dieci anni dalla sua scomparsa, vogliamo ricordare il suo talento, la sua passione per l’arte e il suo contributo al mondo dell’informazione e dello spettacolo.

Professionista nel settore delle acconciature, Filippo Stirparo ha lavorato con dedizione per decenni, diventando un punto di riferimento nel suo campo. Ma la sua anima artistica andava ben oltre il suo lavoro: scrittura e pittura erano parte integrante della sua vita, strumenti attraverso cui esprimeva la sua visione del mondo.

Noi di laprimapagina.it abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo agli esordi del nostro quotidiano. I suoi suggerimenti si sono rivelati preziosi, frutto della sua esperienza e del suo sguardo lungimirante. Filippo Stirparo è stato infatti un pioniere nel mondo dell’informazione, delle emittenti libere e dello spettacolo, settori che ha sempre seguito con passione e dedizione.

La sua vita è stata arricchita da amicizie importanti con figure di spicco della cultura, della politica, dell’arte e dello spettacolo. Eppure, nonostante il suo valore e la sua influenza, oggi sul web si trovano poche tracce di lui. Filippo Stirparo apparteneva a un’epoca in cui la carta stampata era il mezzo privilegiato per lasciare un segno. Proprio per questo, con questo ricordo vogliamo colmare almeno in parte questa lacuna.

Meriterebbe di essere riscoperto, soprattutto dai giovani. Un’idea straordinaria sarebbe quella di raccontare la sua storia in un libro, magari con il contributo di chi l’ha conosciuto bene, come il giornalista ed editore Maurizio Bonanno di Vibo Valentia. Sarebbe un tributo doveroso a un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile sia nella sua città natale, Soriano Calabro, sia nella sua città adottiva, Vibo Valentia.

Nota: in foto un estratto di un articolo del 2011 a firma di Filippo Stirparo, dedicato ad Aldo Geremicca, artista vibonese, tra i grandi amici del compianto Stirparo.

Edit: abbiamo trovato traccia e memoria di Fillippo Stirparo su facebook https://www.facebook.com/filippo.stirparo

