Il Festival di Editoria e Giornalismo Emergente (FEGE) cresce: Terni ospita la settima edizione

Dal 27 al 30 marzo 2025, Terni diventerà il cuore pulsante del mondo dell’editoria e del giornalismo emergente, ospitando la settima edizione del Festival di Editoria e Giornalismo Emergente (FEGE). La manifestazione, che ha acquisito nel tempo un’importanza sempre maggiore nel panorama culturale italiano, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi per chi lavora e crede nella forza di una comunicazione libera, coraggiosa e di qualità.

FEGE, che si svolgerà per la prima volta nella città umbra, trova finalmente la sua sede definitiva in un luogo che rappresenta un perfetto connubio tra tradizione e innovazione. Terni, città che vanta una lunga e consolidata tradizione culturale, è stata scelta non solo per la sua rilevanza storica, ma anche per la sua apertura all’innovazione e alla cultura come strumento di crescita sociale e civile. La scelta di Terni come sede dell’edizione 2025 conferma il legame indissolubile tra cultura e comunicazione, dimensioni che da sempre rappresentano le fondamenta del Festival.

La settima edizione del Festival segna un ulteriore passo nel consolidamento del suo successo, con un programma che si arricchisce di un giorno in più rispetto agli anni precedenti, permettendo così di offrire un’offerta ancora più variegata e interessante per un pubblico sempre più vasto. Gli organizzatori, infatti, hanno messo a punto un programma che si preannuncia ancora più ambizioso, con numerosi eventi, workshop e incontri che coinvolgeranno i protagonisti del panorama editoriale e giornalistico, ma anche le nuove generazioni di talenti emergenti.

Quest’anno, una delle novità più significative sarà la collaborazione tra Piero Muscari, ideatore e anima del Festival, e Sauro Pellerucci, fondatore di Pagine Sì! S.p.A. e autore del libro “Il mondo delle persone per bene”. Questa partnership rappresenta l’inizio di una nuova fase di crescita per FEGE, volta a espandere la visibilità della manifestazione e a raggiungere nuovi orizzonti, sia in termini di pubblico che di contenuti. La fusione delle esperienze di Muscari, con la sua visione pionieristica e innovativa, e di Pellerucci, con la sua expertise nel mondo editoriale e nella promozione della cultura, si preannuncia come un elemento fondamentale per il futuro del Festival, capace di renderlo ancora più forte, radicato e rispettato nel panorama culturale italiano.

Il Festival, che si conferma come punto di riferimento per l’editoria e il giornalismo emergente, rappresenta una piattaforma unica per chi è alla ricerca di nuove idee e nuovi stimoli, ma anche per chi vuole imparare dai grandi protagonisti del settore. FEGE è, infatti, un evento che non solo celebra l’editoria, ma anche la cultura come strumento fondamentale di crescita e cambiamento. Ogni anno, il Festival si arricchisce di nuove proposte e sfide, edizione dopo edizione, contribuendo a formare e ispirare le nuove generazioni di giornalisti, scrittori, editori e creativi.

Con la settima edizione, FEGE si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, e la scelta di Terni come sede definitiva rappresenta un chiaro segno di crescita e di apertura verso il futuro. Un evento che non solo celebra l’editoria e il giornalismo emergente, ma che si propone come catalizzatore di innovazione, formazione e riflessione per il futuro del nostro panorama culturale e informativo. Con un programma che si arricchirà di eventi, momenti di confronto e approfondimento, il Festival di Editoria e Giornalismo Emergente si conferma come uno degli appuntamenti culturali più importanti e attesi in Italia.