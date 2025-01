Sant’Agata dei Goti. Cade dal tetto e muore Clemente Petti, assistente capo della Questura di Caserta

Sant’Agata dei Goti (Benevento) è in lutto per la tragica scomparsa di Clemente Petti, assistente capo coordinatore in servizio presso il reparto a cavallo della Questura di Caserta. Clemente Petti, 50 anni, è deceduto in seguito a un incidente avvenuto nella propria abitazione nella frazione Faggiano.

La tragedia si è consumata mentre Clemente Petti stava effettuando il normale controllo e la pulizia della canna fumaria. Salito sul tetto, avrebbe perso l’equilibrio, precipitando violentemente al suolo.

Immediata la chiamata al 118 da parte dei familiari, ma all’arrivo dei soccorritori per Clemente Petti non c’era ormai più nulla da fare. Il tragico incidente ha lasciato sconvolta l’intera comunità e i colleghi del reparto, che ricordano l’assistente capo con affetto e stima.