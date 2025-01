Perugia. Irenè Fiorito vince il prestigioso Premio Roscini-Padalino 2024

La violinista Irenè Fiorito si aggiudica il Premio “Leandro Roscini-Giancarlo Padalino 2024”, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel panorama musicale italiano. Promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica, il premio ha l’obiettivo di favorire la formazione e la professionalizzazione di giovani e meritevoli strumentisti, sostenendoli nel percorso di perfezionamento artistico.

La commissione esaminatrice di questa 21ª edizione era composta da eminenti figure del mondo musicale: Paolo Arcà, direttore artistico della Società del Quartetto di Milano e del Teatro dell’Opera di Roma; Enrico Bronzi, direttore artistico degli Amici della Musica e della Sagra Musicale Umbra; Stefano Ragni, docente all’Università per Stranieri di Perugia e critico musicale; e Andrew Starling, già direttore artistico degli Amici della Musica.

Il premio annuale, che consiste in una borsa di studio del valore di 15.000 euro, è riservato a giovani strumentisti italiani laureati (triennale o biennale) in un Istituto Superiore di Studi Musicali italiano o straniero dal 2021 in poi. L’obiettivo del riconoscimento è sostenere la formazione di eccellenza, finanziando corsi di specializzazione e perfezionamento in prestigiose istituzioni nazionali o internazionali.

Quest’anno, il premio ha dato priorità ai candidati provenienti dalle Istituzioni AFAM umbre in caso di pari merito. Complimenti a Irenè Fiorito, che con il suo talento porterà avanti una brillante carriera musicale!