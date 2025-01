Incidente sul lavoro a Città di Castello: operaio di 36 anni ferito e trasportato in ospedale

Un operaio di 36 anni, dipendente di un’azienda specializzata nella lavorazione di lamiere e ferro, è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto oggi in via Antoniucci, a Città di Castello.

L’uomo ha riportato la frattura di una gamba. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per soccorrerlo, mentre il personale del 118 lo ha stabilizzato. Successivamente, è stato elitrasportato all’ospedale di Perugia a bordo dell’elisoccorso “Nibbio”.