Vibo Valentia. Piantumazione di cinque alberi in via XXV Aprile: un’iniziativa condivisa per il Bene della Città

Oggi, 25 gennaio, cinque nuovi alberi sono stati piantumati in Via XXV Aprile grazie alla collaborazione tra l’Associazione Moderata Durant e il Comune di Vibo Valentia. L’evento, che si inserisce nel progetto di miglioramento del quartiere e della città, ha visto il contributo attivo dei cittadini, come sottolineato dal commento di Gianluca Vasapollo, che ha esortato tutti a partecipare al bene comune.

Gli alberi, donati gratuitamente dall’Associazione, sono un segno tangibile dell’impegno continuo per la cura del verde e per un futuro più sostenibile per la comunità. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione della città, che mira a rendere Vibo Valentia ancora più accogliente e vivibile per i suoi abitanti.