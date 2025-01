Napoli supera la Juventus 2-1 con una rimonta da capolista e vola a +6

Il Napoli ha ribaltato la Juventus in soli dodici minuti, imponendo la propria legge al Maradona e allungando a +6 sul secondo posto in attesa della risposta dell’Inter. La Juventus, che incassa la prima sconfitta stagionale in Serie A, va in vantaggio con Kolo Muani, ma si fa rimontare dal gol di Anguissa e dal rigore trasformato da Lukaku. Per i bianconeri, il Maradona rimane un tabù: 6 sconfitte consecutive, l’ultimo successo risale al 2019. La Lazio approfitta e si riprende il quarto posto.

Nel primo tempo è la Juventus a partire meglio, ma il Napoli trova la forza per reagire e legittimare la vittoria, mettendo in luce le fragilità della squadra di Motta. Non basta un Kolo Muani in buona forma al debutto: la Signora è troppo passiva dopo il vantaggio e si fa rimontare. Nel finale, la Juventus rischia anche il 3-1 con Simeone.